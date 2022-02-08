Kalbinizi 20'li yaşlara döndürecek mucize gıdalar belirlendi

ROOIBOS ÇAYI

Penn State'de yapılan bir araştırma, stresli durumlara kötü tepki veren kişilerin vücutlarındaki iltihaplanma düzeylerinin arttığını ve iltihaplanmanın doğrudan obeziteyle ve ayrıca diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla bağlantılı olduğunu buldu. Üstelik anksiyeteniz yüksek olduğunda, aynı zamanda, kan dolaşımında ortaya çıkan lipitleri ve onları yağ hücrelerimizde depolama yeteneği nedeniyle "göbek yağ hormonu" olarak bilinen kortizol gibi stres hormonlarının da artışı ortaya çıkabilir. Rooibos çayını zihninizi yatıştırmak için etkili yapan şey, Aspalathin adı verilen eşsiz flavanoiddir. Araştırmalar, bu bileşiğin açlığı ve yağ depolanmasını tetikleyen stres hormonlarını azaltarak kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle kilo kaybı için en iyi besinler arasında yer alıyor.