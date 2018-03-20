SON DAKİKA
DENİZDE BAZI SEFELER İPTAL EDİLDİ
HACISÜLEYMANOĞULLARI'NA ŞAFAK OPERASYONU
EURODAN REKOR ÜSTÜNE REKOR ! İŞTE DOLARDA SON DURUM
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT ! BU GECE BÜYÜK ZAM GELİYOR
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Mart 2018 09:20

Kalp krizi anında neler yapılmalı ?

Kalp krizi anında neler yapılmalı ?

Göğüste sıkışma hissi, yanma, hazımsızlık, nefes darlığı, solgunluk, terleme ve yorgunluk kalp krizinin ilk belirtileri olarak göze çarpıyor. Ancak kalp krizlerinin dörtte biri, herhangi bir belirti vermeden ortaya çıkabiliyor ve bazı hastalarda ilk belirti kalp krizi olabiliyor.


1/ 35
Kalp krizi anında neler yapılmalı ?

Sonuç ne olursa olsun, kalp krizine benzer şikayetlerin ise ciddiye alınması gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, kalp krizi belirtileri yaşandığı sırada alınması gereken 8 önlem hakkında bilgi verdi.


2/ 35
Kalp krizi anında neler yapılmalı ?

KALP KRİZİNİ İŞARET EDEN AĞRIYA DİKKAT!

Kalp krizini işaret eden ağrı; göğüste ağrı, yanma, sıkışma şeklinde başlayıp sol kola ve serçe parmağına doğru inen, boyun bölgesine doğru yayılan bir ağrıdır. Alında soğuk terler birikir. Bazen kalp krizi çok ani ve şiddetli bulgular ile başlar ve kolayca tanı konabilir.


3/ 35
Kalp krizi anında neler yapılmalı ?

Ancak pek çok kişide olay yavaş ve hafif bir ağrı veya rahatsızlık hissi ile başlar, ne olduğu anlaşıldığında ise hasta için geç kalınmış olabilir.


4/ 35
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM