Kan grubu '0' olanlarda kalp krizi daha düşük

BBC'nin haberine göre, sonuçları Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'nun kongresinde açıklanan araştırmada bilim adamları, 1,3 milyon kişi üzerinde yaptıkları çalışmada, kan grubu "0" olanların koroner ve kardiyovasküler rahatsızlık riskinin diğer kan gruplarına göre yüzde 9 daha düşük kaldığını tespit etti.