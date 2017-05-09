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  3. 09 Mayıs 2017 09:35

Kan grubu '0' olanlarda kalp krizi daha düşük

Kan grubu '0' olanlarda kalp krizi daha düşük

Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geçirme olasılığının diğerlerine göre daha az olduğu belirtildi.

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Kan grubu '0' olanlarda kalp krizi daha düşük

BBC'nin haberine göre, sonuçları Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'nun kongresinde açıklanan araştırmada bilim adamları, 1,3 milyon kişi üzerinde yaptıkları çalışmada, kan grubu "0" olanların koroner ve kardiyovasküler rahatsızlık riskinin diğer kan gruplarına göre yüzde 9 daha düşük kaldığını tespit etti.

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Kan grubu '0' olanlarda kalp krizi daha düşük

Kan grupları "A", "B" ve "AB" olan kişilerde kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir proteinin daha yüksek seviyelerde bulunmasının, kalp krizi riskini arttıran bir faktör olabileceği kaydedildi.

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Kan grubu '0' olanlarda kalp krizi daha düşük

Uzmanlar, risk küçük görünmesine rağmen tüm nüfus göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkacak rakamların dikkate değer olacağı uyarısını yaptı.

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