Kanser düşmanı 10 besin

Turp: En bilinenleri siyah ve kırmızı turptur. Bütün turp çeşitleri antioksidan olarak bilinen flavonoidlerden zengindir. Lif içeriği ve içerdiği glukosinolat birleşikleri ile kalın bağırsak kanseri başta olmak üzere, kansere karşı koruma sağladığı düşünülmektedir.1 kase turp rendesi tüketildiğinde günlük posa ihtiyacın %25’i karşılanmış olur.