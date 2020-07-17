Kanser düşmanı 10 besin
Kansere karşı en büyük silah ise kuşkusuz doğru beslenme. Doğada bulunan bazı besinler kansere adeta savaş açıyor. Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler...
Kanser oluşumunda, değiştirilemeyen genetik faktörlerin yanı sıra, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, alkol ve tütün kullanımı gibi değiştirilebilir faktörler de çok önemli rol oynuyor. Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, kanserden korunmada olumlu ve olumsuz etki yapan gıdaları anlattı.
KANSERDEN KORUYAN 10 BESİNSoğan, sarımsak, pırasa: Bu sebzelere kokusunu veren içerdikleri biyoaktif sülfür bileşikleri kansere karşı koruyucu etkilidir. Özellikle gastrointestinal bölgedeki kanserlere karşı koruyucudur. Günde 1 küçük boy soğan ve 2-3 diş sarımsak tüketilmelidir.
Turp: En bilinenleri siyah ve kırmızı turptur. Bütün turp çeşitleri antioksidan olarak bilinen flavonoidlerden zengindir. Lif içeriği ve içerdiği glukosinolat birleşikleri ile kalın bağırsak kanseri başta olmak üzere, kansere karşı koruma sağladığı düşünülmektedir.1 kase turp rendesi tüketildiğinde günlük posa ihtiyacın %25’i karşılanmış olur.