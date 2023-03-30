Kanser hastalarını kemoterapi tedavisinden kurtaracak adım
İngiltere'de denenen ve kanser hücrelerinin izlerini tespit edebilen bir kan testi, her yıl binlerce hastayı gereksiz kemoterapiden kurtarabilir.
BBC Türkçe’nin haberine göre, ülkede yaklaşık 1600 bağırsak kanseri hastasının dahil olduğu bir araştırma yapılıyor.
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Bu çalışmayla, testin ameliyatın tüm tümörü çıkarıp çıkaramadığını gösterme kapasitesi inceleniyor.
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Doktorlar, 3. evre bağırsak kanseri olan hastaların yarısının sadece ameliyatla iyileştiğini, dolayısıyla birçok insanın gereksiz yere kemoterapi gördüğünü söylüyorlar.
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52 yaşındaki Ben Cooke, Londra’da bir kuaför işletiyor ve aynı zamanda moda çekimleri için stilist olarak çalışıyor. Geçen yıl mart ayı başlarında kendisine ameliyatla başarılı bir şekilde tedavi edilen 3. evre bağırsak kanseri teşhisi kondu.
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