Kanser hastalarını kemoterapi tedavisinden kurtaracak adım

52 yaşındaki Ben Cooke, Londra’da bir kuaför işletiyor ve aynı zamanda moda çekimleri için stilist olarak çalışıyor. Geçen yıl mart ayı başlarında kendisine ameliyatla başarılı bir şekilde tedavi edilen 3. evre bağırsak kanseri teşhisi kondu.