Kanser hücrelerine yapay zekayla saniyeler içinde tespit başladı
Tıbbın birçok alanında kullanılan yapay zeka teknolojisinin, kan kanserlerinin tanısında etkin rol almaya başladığı, bu sayede kanser hücrelerinin saniyeler içinde tespit edilebildiği ve kişiye özel tedavi planlamalarının çok daha kolay ve etkin yapılabildiği belirtildi.
Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, kan, kemik iliği ve lenf bezinde ortaya çıkan lösemi, lenfoma ve multipl miyelomun, hematolojik kanserler olarak isimlendirildiğini söyledi.
Nedenleri tam olarak bilinemeyen bu kanser türlerinde belirtilerin önemsenmesinin ve erken tanının yaşamsal önem taşıdığının altını çizen Ar, bu nedenle belirti bulgulara yönelik hem farkındalığın artırılmasının hem de en hızlı sürede tanı konulması ve tedavinin başlanmasının tedavi başarısında büyük önem taşıdığını vurguladı.
Tıbbın birçok alanında artık tanı ve tedavinin planlanmasında yapay zeka teknolojilerinin aktif rol oynamaya başladığını belirten Ar, "Yapay zeka destekli programlar, tıpta geleneksel görsel yorumlamanın yanı sıra hekimin uzmanlığını ve tecrübesini tamamlayıcı fikirler sunabiliyor. Yapay zeka algoritmaları, yardımcı, yol gösterici ve tamamlayıcı bir yaklaşımla özellikle tümörlerin tanı ve tedavi protokolünde önemli bir yer tutmaya başladı" dedi.
Ar, hematoloji alanında da kanser riski taşıyan ve taşımayan binlerce kan hücresinin ileri seviye mikroskop ile çekilen fotoğrafları, tümör özelliklerinin ve buna benzer binlerce datanın belirlenen algoritmalara yüklenerek yapay zekaya öğretilmesiyle, başta tanı olmak üzere birçok alanda süreci hızlandıran ve hekime yardımcı olan bir sürece katkı sağlanabildiğini aktardı.