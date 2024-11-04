Kanser hücrelerine yapay zekayla saniyeler içinde tespit başladı

Ar, hematoloji alanında da kanser riski taşıyan ve taşımayan binlerce kan hücresinin ileri seviye mikroskop ile çekilen fotoğrafları, tümör özelliklerinin ve buna benzer binlerce datanın belirlenen algoritmalara yüklenerek yapay zekaya öğretilmesiyle, başta tanı olmak üzere birçok alanda süreci hızlandıran ve hekime yardımcı olan bir sürece katkı sağlanabildiğini aktardı.