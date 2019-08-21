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  3. 21 Ağustos 2019 17:21

Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması

Kanser uzmanları evde yapılan yoğurt ile fabrika yoğurtları arasındaki detayı anlattı. Evde yapılan yoğurt ve hazır yoğurtlar hakkında uyarı geldi. Değerlendirme yapan kanser hastalıkları uzmanları, ev yoğurdu hakkında bilgi verdi. Sa

Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

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Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

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Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

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Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.

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