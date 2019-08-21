Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması
Kanser uzmanları evde yapılan yoğurt ile fabrika yoğurtları arasındaki detayı anlattı. Evde yapılan yoğurt ve hazır yoğurtlar hakkında uyarı geldi. Değerlendirme yapan kanser hastalıkları uzmanları, ev yoğurdu hakkında bilgi verdi. Sa
ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.
HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.
Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.