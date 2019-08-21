Dikkat ! Kanseri tetikleyen besinler listesinin başında o var!
Kanseri tetikleyen besinler üzerinde bir araştırma yapıldı. Fransa Kanser Enstitüsü, Paris Üniversitesi ve Fransa Halk Sağlığı Ajansı'nın bilimsel araştırması British Medical Journal'da yayınlandı. Birçok besin hakkında bilgi veren aj
Kanseri tetikleyen besinler nelerdir? sorusu kapsamlı bir bilimsel araştırma sonucunda cevaplandı. Kanseri tetikleyen besinler üzerinde bir araştırma yapıldı. Fransa Kanser Enstitüsü, Paris Üniversitesi ve Fransa Halk Sağlığı Ajansı'nın bilimsel araştırması British Medical Journal'da yayınlandı.
Günlük şeker tüketiminin 100 mililitre artırılmasının bile kansere yakalanma riskini yüzde 18 artırdığı tespit edildi.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıdalara eklenmiş şeker, şekerli içecekler ve diyet ürünlerin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.