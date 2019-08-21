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  3. 21 Ağustos 2019 17:20

Dikkat ! Kanseri tetikleyen besinler listesinin başında o var!

Kanseri tetikleyen besinler üzerinde bir araştırma yapıldı. Fransa Kanser Enstitüsü, Paris Üniversitesi ve Fransa Halk Sağlığı Ajansı'nın bilimsel araştırması British Medical Journal'da yayınlandı. Birçok besin hakkında bilgi veren aj

Dikkat ! Kanseri tetikleyen besinler listesinin başında o var!

Kanseri tetikleyen besinler nelerdir? sorusu kapsamlı bir bilimsel araştırma sonucunda cevaplandı. Kanseri tetikleyen besinler üzerinde bir araştırma yapıldı. Fransa Kanser Enstitüsü, Paris Üniversitesi ve Fransa Halk Sağlığı Ajansı'nın bilimsel araştırması British Medical Journal'da yayınlandı.

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Dikkat ! Kanseri tetikleyen besinler listesinin başında o var!

Günlük şeker tüketiminin 100 mililitre artırılmasının bile kansere yakalanma riskini yüzde 18 artırdığı tespit edildi.

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Dikkat ! Kanseri tetikleyen besinler listesinin başında o var!

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıdalara eklenmiş şeker, şekerli içecekler ve diyet ürünlerin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

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Dikkat ! Kanseri tetikleyen besinler listesinin başında o var!

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla, şekerli içeceklerin önemli sağlıksorunları ile ilişkili olabileceğinin gösterildiğini ifade eden Şahin, özellikle işlenmiş gıdalarda yüksek fruktoz içeren mısır şurubu ve eklenmiş şekerkullanımının son 20 yılda hızla arttığını belirtti.

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