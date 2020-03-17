Kanserin 20 ölümcül belirtisi!
Birçok hastalık gibi ölümcül kanser türleri de vücutta kendini önceden belli edebiliyor. Yakından bedeninizi gözlemleyerek, "gözden kaçan lekelenmeler gibi" bazı ipuçlarıyla, hastalıkları hatta kanseri bile fark edebilirsiniz
Birçok hastalık gibi ölümcül kanser türleri de vücutta kendini önceden belli edebiliyor. Yakından bedeninizi gözlemleyerek, "gözden kaçan lekelenmeler gibi" bazı ipuçlarıyla, hastalıkları hatta kanseri bile fark edebilirsiniz
İŞTE BELİRTİLERİ
1.NEFESTE HIRILTI/NEFES DARLIĞI
Akciğer kanserinin ilk belirtilerinden biridir ama ilk etapta kansere bağlamaz.
2. SIK SIK ATEŞLENMEK VEYA HASTALIĞA YAKALANMAK
Bu belirtiler lösemi, yani kemik iliğinde başlayan kanserli kan hücrelerinin bir belirtisi. Kemik iliğinin: vücudun enfeksiyonla mücadele yeteneklerini engelleyen anormal beyaz kan hücreleri üretmesine neden olur.