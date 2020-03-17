Kanserin 20 ölümcül belirtisi!

Birçok hastalık gibi ölümcül kanser türleri de vücutta kendini önceden belli edebiliyor. Yakından bedeninizi gözlemleyerek, "gözden kaçan lekelenmeler gibi" bazı ipuçlarıyla, hastalıkları hatta kanseri bile fark edebilirsiniz



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