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  3. 17 Mart 2020 14:05

Kanserin 20 ölümcül belirtisi!

Birçok hastalık gibi ölümcül kanser türleri de vücutta kendini önceden belli edebiliyor. Yakından bedeninizi gözlemleyerek, "gözden kaçan lekelenmeler gibi" bazı ipuçlarıyla, hastalıkları hatta kanseri bile fark edebilirsiniz

Kanserin 20 ölümcül belirtisi!

Birçok hastalık gibi ölümcül kanser türleri de vücutta kendini önceden belli edebiliyor. Yakından bedeninizi gözlemleyerek, "gözden kaçan lekelenmeler gibi" bazı ipuçlarıyla, hastalıkları hatta kanseri bile fark edebilirsiniz

İŞTE BELİRTİLERİ


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Kanserin 20 ölümcül belirtisi!

1.NEFESTE HIRILTI/NEFES DARLIĞI

Akciğer kanserinin ilk belirtilerinden biridir ama ilk etapta kansere bağlamaz.

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Kanserin 20 ölümcül belirtisi!

2. SIK SIK ATEŞLENMEK VEYA HASTALIĞA YAKALANMAK

Bu belirtiler lösemi, yani kemik iliğinde başlayan kanserli kan hücrelerinin bir belirtisi. Kemik iliğinin: vücudun enfeksiyonla mücadele yeteneklerini engelleyen anormal beyaz kan hücreleri üretmesine neden olur.

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Kanserin 20 ölümcül belirtisi!

3. YUTKUNMADA ZORLANMA

En sık boğaz kanseri ile ilişkilidir, ancak akciğer kanserinin de bir göstergesi olabilir.

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