Kanserin çözümü bu minik canlının sırtında bulundu
İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda bilim insanları tırtılların sırtında gelişen mantarların kanser tedavisinde yeni bir umut ışığı yaktığını ortaya koydu.
Araştırmacılar, tırtıl mantarında bulunan bir bileşiğin, kansere yol açan kontrolden çıkmış hücre büyümesini nasıl durdurabileceğini keşfetti.
Cordycepin olarak bilinen bileşik, tırtılları enfekte eden Cordyceps militaris adlı parazitik bir mantar tarafından üretiliyor. Mantarın kendisi, özellikle geleneksel Çin tıbbında tıbbi nitelikleriyle araştırılan bir mantar olarak biliniyor.
Cordycepin'in daha önceki çalışmalarda kanser ilacı olarak umut vadeden bir ilaç olduğu gösterilmişti ancak bilim insanları şimdiye kadar bu ilacın nasıl çalıştığını tam olarak anlayamamıştı.
İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden bir ekip, gelişmiş tarama teknikleri kullanarak, kordisepin'in birden fazla hücre hattındaki binlerce gen üzerindeki etkilerini inceledi. Kordisepin'in, kanser belirtisi olan kontrolsüz hücre bölünmesini teşvik eden hücresel yollara müdahale ederek etki ettiğini buldular.