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  3. 13 Temmuz 2020 13:55

Kanserin kaynağı diş etinde olabilir

Kanser, diyabet ve demansın (bunama) ana sebeplerden birinin, ağızda yaşayan ve diş eti hastalıklarına yol açan Porphyromonas gingivalis bakterilerinin olabileceği belirtildi.

Kanserin kaynağı diş etinde olabilir

Daily Mail’in aktardığına göre, tıbbi malzeme geliştiren ve üreten ABD merkezli Cortexyme şirketinin uzmanları, ağızdaki yıkıcı süreçlerden sorumlu Porphyromonas gingivalis bakterilerinin hayati öneme sahip organlarda iltihaplanmaya neden olabileceğini bildirdi. 

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Kanserin kaynağı diş etinde olabilir

Söz konusu bakteriler, Alzheimer hastalarının beyinlerinde tespit edildi. Ayrıca artritik eklemlerde, aterosklerotik plaklarda, şeker hastalarının pankrealarında ve ağırlıklı olarak baş, boyun ve sindirim organlarında yayılan farklı türden tümörlerde bulundu.

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Kanserin kaynağı diş etinde olabilir

Porphyromonas gingivalis bakterilerinin çeşitli hastalıkların gelişimini tetikleyebildiği görüşü fareler üzerinde yapılan testlerle teyit edildi. 

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Kanserin kaynağı diş etinde olabilir

Normalde fareler Porphyromonas gingivalis taşıyıcıları değil, ama deneyler sırasında organizmasına bu bakterilerden nüfuz edilen farelerde önce diş eti hastalıkları, ardından da şeker hastalığı, romatoid artrit, ateroskleroz, karaciğer yağlanması ve Alzheimer gelişti.

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