Kanserin kaynağı diş etinde olabilir
Kanser, diyabet ve demansın (bunama) ana sebeplerden birinin, ağızda yaşayan ve diş eti hastalıklarına yol açan Porphyromonas gingivalis bakterilerinin olabileceği belirtildi.
Daily Mail’in aktardığına göre, tıbbi malzeme geliştiren ve üreten ABD merkezli Cortexyme şirketinin uzmanları, ağızdaki yıkıcı süreçlerden sorumlu Porphyromonas gingivalis bakterilerinin hayati öneme sahip organlarda iltihaplanmaya neden olabileceğini bildirdi.
Söz konusu bakteriler, Alzheimer hastalarının beyinlerinde tespit edildi. Ayrıca artritik eklemlerde, aterosklerotik plaklarda, şeker hastalarının pankrealarında ve ağırlıklı olarak baş, boyun ve sindirim organlarında yayılan farklı türden tümörlerde bulundu.
Porphyromonas gingivalis bakterilerinin çeşitli hastalıkların gelişimini tetikleyebildiği görüşü fareler üzerinde yapılan testlerle teyit edildi.