Kanserin kaynağı diş etinde olabilir

Normalde fareler Porphyromonas gingivalis taşıyıcıları değil, ama deneyler sırasında organizmasına bu bakterilerden nüfuz edilen farelerde önce diş eti hastalıkları, ardından da şeker hastalığı, romatoid artrit, ateroskleroz, karaciğer yağlanması ve Alzheimer gelişti.