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  3. 10 Nisan 2018 10:50

Kavrulmuş sarımsak her derde deva

Kavrulmuş sarımsak her derde deva

1 SAAT SONRA : MİDENİZ SARIMSAKLARI SİNDİRMEYE BAŞLIYOR

Kavrulmuş sarımsakları yediğinizde 1 saat içinde vücudunuz önce sindirime odaklanır elbette ve yediğiniz 6 diş sarımsağı mideniz bir güzel sindirmeye başlar. Bu da sarımsakların, vücut için besleyici bir hale gelmesi demektir.

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Kavrulmuş sarımsak her derde deva

6 DİŞ SARIMSAK YERSENİZ

Vücudunuz, sarımsağın salgıladığı antioksidanları algılamaya ve serbest radikallerle mücadeleye başlıyor. 6 diş kavrulmuş sarımsak yerseniz, 2 ila 4 saat içinde vücudunuz sarımsağın içindeki faydalı maddelerden istifade etmeye başlar.

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Kavrulmuş sarımsak her derde deva

Özellikle, sarımsağın antioksidan özelliği kendini hızlı bir şekilde belli eder ve bu sayede vücudunuz, birçok hastalığın oluşmasına neden olan serbest radikallerle savaşmaya başlar.

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Kavrulmuş sarımsak her derde deva

Üstelik sarımsak öyle güçlü bir antioksidandır ki yenmesinin üzerinden henüz 2 ile 4 saat geçmişken kanserli hücrelere bile meydan okumaktan çekinmez, mücadelesine hızla başlar.

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