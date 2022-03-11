Kediye alerjisi olanlar dikkat!

Aşı Uygulaması ile Kedi Alerjisi Olanların Hayat Kalitesi Artıyor

Kedi alerjisi için tedavi yöntemlerine değinen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Demet Can konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“İlk adım olarak evcil hayvanlara karşı olan alerjinin olup olmadığı alerji ve immünoloji uzmanı tarafından uygun testler yapılarak saptanmalıdır. Kedi alerjisi maalesef oldukça sık karşılaştığımız bir alerji türü ve kedi alerjisi olanların %25-50'sinde köpek alerjisi de olduğu için bu kişiler evcil hayvan sahiplenmekten çekiniyor. Bu tarz durumlarda şimdiye kadar tedavi olarak alerjenden yani kediden uzaklaşmayı öneriyorduk.”