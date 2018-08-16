Kilo verince kimse tanımadı
27 yaşındaki John Allaaire, fitness programıyla 244 kilodan 136 kiloya düştü.
136 kilo verdikten sonra vücudu sarkan John Allaaire, yemek bağımlılığı ile verdiği mücadeleyi anlattı.
"Obez olmak ayrı bir durum, morbid obeziteye ulaştığınızda ise apayrı bir durumla karşılaşıyorsunuz. 20 yaşıma geldiğimde doktora gittim ancak onlar benim ağırlığımı ölçemediler. Bunun üzerine Florida'daki bir balık pazarına gittim.
Pazarın arkasında ticari amaçla kullanılan bir ölçekte tartılmak zorunda kaldım. Oradaki insanlara neden orada olduğumu anlatmak zorunda kaldım. Bana verilen tepkilerin hiçbirini hatırlamıyorum." diyen John'un kilo verme hikayesi...'