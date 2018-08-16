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  3. 16 Ağustos 2018 12:15

Kilo verince kimse tanımadı

27 yaşındaki John Allaaire, fitness programıyla 244 kilodan 136 kiloya düştü.

Kilo verince kimse tanımadı

136 kilo verdikten sonra vücudu sarkan John Allaaire, yemek bağımlılığı ile verdiği mücadeleyi anlattı.

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Kilo verince kimse tanımadı

"Obez olmak ayrı bir durum, morbid obeziteye ulaştığınızda ise apayrı bir durumla karşılaşıyorsunuz. 20 yaşıma geldiğimde doktora gittim ancak onlar benim ağırlığımı ölçemediler. Bunun üzerine Florida'daki bir balık pazarına gittim.


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Kilo verince kimse tanımadı

Pazarın arkasında ticari amaçla kullanılan bir ölçekte tartılmak zorunda kaldım. Oradaki insanlara neden orada olduğumu anlatmak zorunda kaldım. Bana verilen tepkilerin hiçbirini hatırlamıyorum." diyen John'un kilo verme hikayesi...'


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Kilo verince kimse tanımadı

Yeme alışkanlığıma baktığımda anne-babamın boşanma döneminde başladığını fark ediyorum. Annem o dönemde üzülmemi engellemek için 'Bu gece çok güzel bir pazara gidelim ve kendimize fazladan pasta alalım!' diyordu.'


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