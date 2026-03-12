Kilosu 3 bin 500 TL! Fiyatı altınla yarışıyor, faydaları saymakla bitmiyor

Kurutulmuş bamya neden pahalı?

Bamyanın neden bu kadar pahalı olduğunu işçilik sürecine bağlayan Özkılıç, bamyanın hikayesini şöyle anlattı:

"Bamya narin bir bitkidir; güneş doğmadan, henüz serinken toplanmaya başlanır. Öğlen sıcağı bastırmadan ipe dizilmesi şarttır. Ne kadar küçük ve çiçek halindeyken toplanırsa kalitesi o kadar artar. İşçiliği çok ağır olduğu için bu alanda çalışan kişi sayısı günden güne azalıyor, bu da fiyatlara doğrudan yansıyor."