Kilosu 3 bin 500 TL! Fiyatı altınla yarışıyor, faydaları saymakla bitmiyor
Faydaları saymakla bitmeyen kurutulmuş bamya aktarlarda 3 bin 500 TL'den satılıyor. Vatandaşlar altınla yarışan kurutulmuş bamyayı gram ile satın alıyor.
Kış aylarında bağışıklığını güçlendirmek ve doğal yollarla şifa bulmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tutarken, karşılaştıkları fiyatlar karşısında şaşkınlık yaşıyor. Yaz aylarında taze şekilde tüketilen bamya, kışın kurutulmuş şekilde satışa sunuluyor. Kurutulmuş bamyanın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
Kilosu 3 bin 500 TL
Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, kurutulmuş bamyanın piyasa değerinin zorlu üretim şartları nedeniyle rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Vatandaşların gram ile alabildiği bamyanın kilosu yaklaşık 3 bin 500 TL'ye satılıyor.
Kurutulmuş bamya neden pahalı?
Bamyanın neden bu kadar pahalı olduğunu işçilik sürecine bağlayan Özkılıç, bamyanın hikayesini şöyle anlattı:
"Bamya narin bir bitkidir; güneş doğmadan, henüz serinken toplanmaya başlanır. Öğlen sıcağı bastırmadan ipe dizilmesi şarttır. Ne kadar küçük ve çiçek halindeyken toplanırsa kalitesi o kadar artar. İşçiliği çok ağır olduğu için bu alanda çalışan kişi sayısı günden güne azalıyor, bu da fiyatlara doğrudan yansıyor."
Kurutulmuş bamyanın faydaları
Kurutulmuş bamyanın bilinen bazı faydaları şu şekilde:
- Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olur.
- Kabızlığa karşı koruyucudur ve kolit riskini azaltır.
- Prostat sorunlarına karşı yararlı etkileri bilinmektedir.