Kışın bulaşıcı kabusu Bocavirüs geri döndü: Bu yaş grubundaki çocuklar büyük risk altında

Bocavirüsü, direkt normal testlerle tanıyamadıklarını anlatan Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "PISA dediğimiz ayrıntılı moleküler testlerimizle tanıyabiliyoruz. Diğer solunum yolu virüsüne benzer şekilde, yine ortam havalandırması, öksürürken dikkat edilmesi, ellerin yıkanması gibi önlemlerin alınması gerekiyor. Spesifik tedavisi yok, yani özel bir tedavisi yok. Bir destek tedavisi vermemiz gerekiyor. Hasta kötüyse, yatırmamız gerekiyor ve yatırdıktan sonra da solunum desteğini sağlamamız gerekiyor. Sıvı alamıyorsa, beslenemiyorsa, bunların desteğini sağlamamız gerekiyor. 2 yaşın altındaki çocuklarda, özellikle ağırsa solunum yolu enfeksiyonu, hatta ölümle sonuçlanabilen solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Diğer virüsler de aslında benzer şekilde kliniklere sebep olabiliyor ama özellikle bu bocavirüs dedirtecek bir klinik tablomuz yok; dediğimiz gibi, biz bunları ayrıntılı solunum tetkikleri alıp öyle değerlendiriyoruz ve diğer hastalarda da benzer şekilde yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.