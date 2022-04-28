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Kızamık vakaları patladı: BM'den ''yeni salgınlar kapıda'' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), kızamık vakalarının dünya genelinde yüzde 80 arttığını duyurdu. Başka salgınların da kapıda olduğu belirtilirken, 200 milyonu aşkın insanın tehlikede olduğu bildirildi.

Kızamık vakaları patladı: BM'den ''yeni salgınlar kapıda'' uyarısı - Resim: 1

Kızamık, çoğunlukla çocuklara saldıran bir virüsün neden olduğu hastalığa deniliyor. En ciddi komplikasyonlar körlük, beyin şişmesi, ishal ve şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarını içeriyor. Pek çok ülke bu hedefin çok gerisinde kalsa da, en az yüzde 95 oranında aşılama, kızamığın yayılmasını önlemenin en iyi yolunu oluşturuyor. 

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Kızamık vakaları patladı: BM'den ''yeni salgınlar kapıda'' uyarısı - Resim: 2

SON BİR YILDA 21 BÜYÜK KIZAMIK SALGINI YAŞANDI

BM ajanslarından alınan yeni verilere göre, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında küresel olarak 17 bin 300'den fazla kızamık vakası rapor edilirken, geçen yıl bu aylarda yaklaşık 9 bin 600 kızamık vakası kaydedildi. Veriler, Nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını olduğunu gösterdi.

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Kızamık vakaları patladı: BM'den ''yeni salgınlar kapıda'' uyarısı - Resim: 3

"UYARI OLARAK GÖRÜLMELİ"

Unicef'in bağışıklama bölümünde kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, AFP’ye kızamığın "aşı ile önlenebilir en bulaşıcı hastalık" olması nedeniyle bir uyarı işareti olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Gregory, “Kızamık,  bağışıklama sistemindeki bu zayıflıkların nerede olduğunu bize gerçekten gösteriyor. Özellikle en kırılgan, sağlık sistemlerinin zayıf olduğu, bu salgınların yanı sıra hala Covid'-19’un etkileriyle başa çıkmaya çalıştıkları ülkeler için endişeliyiz” dedi.

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Kızamık vakaları patladı: BM'den ''yeni salgınlar kapıda'' uyarısı - Resim: 4

UKRAYNA ENDİŞESİ

Diğer taraftan BM verilerine göre, son 12 ayda açık ara en fazla kızamık vakası kaydedilen ülkeler Somali, Yemen, Afganistan, Nijerya ve Etiyopya oldu. Tüm bu ülkelerde  savaş ve çatışmaların yaşandığı biliniyor. Bu nedenle, 2017-2019 yılları arasında Avrupa'nın en yüksek kızamık oranını kaydettikten sonra Ukrayna'daki savaşın ülkede salgın hastalıkları  yeniden canlanmayı tetikleyebileceğine dair korkular bulunuyor.

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