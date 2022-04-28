Kızamık vakaları patladı: BM'den ''yeni salgınlar kapıda'' uyarısı

"UYARI OLARAK GÖRÜLMELİ"

Unicef'in bağışıklama bölümünde kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, AFP’ye kızamığın "aşı ile önlenebilir en bulaşıcı hastalık" olması nedeniyle bir uyarı işareti olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Gregory, “Kızamık, bağışıklama sistemindeki bu zayıflıkların nerede olduğunu bize gerçekten gösteriyor. Özellikle en kırılgan, sağlık sistemlerinin zayıf olduğu, bu salgınların yanı sıra hala Covid'-19’un etkileriyle başa çıkmaya çalıştıkları ülkeler için endişeliyiz” dedi.