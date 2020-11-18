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  3. 18 Kasım 2020 09:44

Korkutan senaryo gerçek oldu: Koronavirüs mutasyon geçirdi!

Dünya genelinde tırmanışa geçen koronavirüs, Sibirya'da mutasyon geçirerek daha ölümcül hale geldi. Virüse karşı geliştirilen aşıların etki etmeyeceğinden korkuluyor.

Korkutan senaryo gerçek oldu: Koronavirüs mutasyon geçirdi!

Dünyayı uzun süredir pençesinde tutan COVID-19 salgınında korkulan oldu.

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Korkutan senaryo gerçek oldu: Koronavirüs mutasyon geçirdi!

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Rusya’nın Sibirya bölgesinde derin bir mutasyon geçiren virüsün yeni tip “Sibirya koronavirüsü”ne dönüştüğü açıklandı.

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Korkutan senaryo gerçek oldu: Koronavirüs mutasyon geçirdi!

Bu durumda tıpkı grip virüsünde olduğu gibi temel COVID-19 aşısının değişen virüse karşı etkili olup olmayacağı soru işaretine dönüştü.

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Korkutan senaryo gerçek oldu: Koronavirüs mutasyon geçirdi!

Endişe verici haberi Rusya Sıhhi Denetim ve Halk Sağlığı Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova açıkladı.

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