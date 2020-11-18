Korkutan senaryo gerçek oldu: Koronavirüs mutasyon geçirdi!
Dünya genelinde tırmanışa geçen koronavirüs, Sibirya'da mutasyon geçirerek daha ölümcül hale geldi. Virüse karşı geliştirilen aşıların etki etmeyeceğinden korkuluyor.
Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Rusya’nın Sibirya bölgesinde derin bir mutasyon geçiren virüsün yeni tip “Sibirya koronavirüsü”ne dönüştüğü açıklandı.
Bu durumda tıpkı grip virüsünde olduğu gibi temel COVID-19 aşısının değişen virüse karşı etkili olup olmayacağı soru işaretine dönüştü.