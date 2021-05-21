Korona geçirenler ne zaman aşı olabilir? İşte tüm merak edilenler
Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüs geçirenlerle ilgili yaptığı açıklamada, , 4-5 ay önce hastalığı geçirmiş kişilere aşı yapılmasında sakınca olmadığını belirtti.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi. Covid atlatan ve iyileşen milyonlarca kişi ise ne zaman aşı olabileceklerini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Corona virüsü aşısının hastalığı geçirenlerde kaç doz uygulanacağı ile ilgili önemli açıklamalar geldi. BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında merak edilen sorulara yanıt verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz aşı yapılması konusundaki fikirlerini sorması üzerine Şahin, "Yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir." dedi.
KORONAVİRÜS GEÇİRENLERDE TEK DOZ YETERLİ Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de başlayan Bilim Kurulu toplantısına, Alman Biontech firmasının Türk ortakları Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci çifti de katıldı. Bakan Koca, toplantının ardından, video konferans yöntemiyle toplantıya katılan Prof. Dr. Şahin ile birlikte kamera karşısına geçerek açıklama yaptı.
Prof. Dr. Şahin, bugüne kadar aşıyı 30’dan fazla varyantlara deneylediklerini kaydederek, "Bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.