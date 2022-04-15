Korona mı grip mi? İşte Koronavirüs ve mevsimsel alerji farkları

Mevsimsel Alerji Değil COVID-19 Bulaşıcı!

Hem koronavirüste hem de mevsimsel alerjide aileden gelen genetik özellikler etkendir. COVID-19 hastalığında ailede koronavirüsü yakalanan kişiyle temas durumu, mevsimsel alerjide ise ailede bulunan alerjik hastalıklar araştırılmalıdır.Prof. Dr. Ahmet Akçay; Mevsimsel alerjiye sahip bireylerde astım, egzama belirtileri de beraberinde görülebilirken koronavirüs hastalığının altında alerjik nedenlerin yer almadığını ifade etti. COVID-19 semptomlarında öksürük ve boğaz ağrısının yanı sıra yüksek ateş ön plandadır; aksırık, burun akıntısına sık rastlanmaz. Mevsimsel alerjide ise hapşırma ve burun akıntısı görülen sık semptomlardandır ve her iki hastalıkta da kaşınma, gözlerde kızarıklık durumları gözlenebilir.