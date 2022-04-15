Korona mı grip mi? İşte Koronavirüs ve mevsimsel alerji farkları
Çocuk Alerji, Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Alerji Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, grip ve koronavirüs arasındaki farklarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs ve Mevsimsel Alerji Farkı
Nisan ayının gelmesiyle hırıltılı nefes alma, öksürük, göğüs sıkışması, burun akıntısı şeklinde görülen belirtiler COVID mi oldum yoksa mevsimsel alerjim mi var sorusunu akla getiriyor. Peki koronavirüs belirtileri ile mevsimsel alerji semptomları arasındaki fark nasıl ayırt edilebilir?
Çocuk Alerji, Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Alerji Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay; koronavirüsün virüsler aracılığıyla bulaşan, üst ve alt solunum yolunda oluşan semptomlarla kendisini gösteren bir hastalık olmasına karşın, mevsimsel alerjinin ana sebebinin polen alerjisinden kaynaklandığını belirtti. Grip ve mevsimsel alerji arasında görülen semptom sırasının seyrine göre benzerlik ve farklılıklarına dair açıklamalarda bulundu.
Mevsimsel Alerji Değil COVID-19 Bulaşıcı!
Hem koronavirüste hem de mevsimsel alerjide aileden gelen genetik özellikler etkendir. COVID-19 hastalığında ailede koronavirüsü yakalanan kişiyle temas durumu, mevsimsel alerjide ise ailede bulunan alerjik hastalıklar araştırılmalıdır.Prof. Dr. Ahmet Akçay; Mevsimsel alerjiye sahip bireylerde astım, egzama belirtileri de beraberinde görülebilirken koronavirüs hastalığının altında alerjik nedenlerin yer almadığını ifade etti. COVID-19 semptomlarında öksürük ve boğaz ağrısının yanı sıra yüksek ateş ön plandadır; aksırık, burun akıntısına sık rastlanmaz. Mevsimsel alerjide ise hapşırma ve burun akıntısı görülen sık semptomlardandır ve her iki hastalıkta da kaşınma, gözlerde kızarıklık durumları gözlenebilir.
Hem COVID Hem Alerji Olabilirsiniz!
Kişinin mevsimsel alerjiye yakalanması aynı zamanda COVID-19’a yakalanmasına engel değildir. Prof. Dr. Akçay; aksırık, boğaz ağrısı, öksürük, ateş ve burun tıkanıklığı da şikayetlere dahil olmuşsa maske ve mesafe aksatılmadan hekime görünmekte yarar olduğunu vurgular. Hem alerjik rinit hem de COVID-19 hastalığına sahip bireyler iki metre olacak şekilde sosyal mesafeyi korumalı, çevreyle fiziki temastan kaçınmalıdır.