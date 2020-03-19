Koronavirüs anketi: 10 kişiden biri hiçbir önlem almıyor
Koronavirüs araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 94'ü ellerini sürekli yıkıyor. Vatandaşlar virüsle ilgili gündemi televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Maske kullanım oranı ise yüzde 28 civarında. Katılımcıların yüzde 64'ü koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, yüzde 35'i bilgisinin kısıtlı olduğunu belirtti. ...
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından NG Araştırma şirketi vatandaşların koronavirüs hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu, korunmak için ne tür yöntemlere başvurduklarını öğrenmek için kamuoyu araştırması yaptı.
Milliyet'in aktardığı habere göre, NG Araştırma'nın 10-14 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete, 18 yaş üstü 2 bin 397 kişi online olarak katıldı.
Araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 64'ü koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, yüzde 35’i bilgisinin kısıtlı olduğunu belirtti.