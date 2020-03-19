Koronavirüs anketi: 10 kişiden biri hiçbir önlem almıyor

Araştırmaya göre koronavirüs vakaları ile ilgili bilgiyi vatandaşlar televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Bu kapsamda koronavirüs ile ilgili gündemi katılımcıların yüzde 63’ü televizyondan, yüzde 60’ı sosyal medya kanallarından takip ediyor.