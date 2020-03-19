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  3. 19 Mart 2020 17:40

Koronavirüs anketi: 10 kişiden biri hiçbir önlem almıyor

Koronavirüs araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 94'ü ellerini sürekli yıkıyor. Vatandaşlar virüsle ilgili gündemi televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Maske kullanım oranı ise yüzde 28 civarında. Katılımcıların yüzde 64'ü koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, yüzde 35'i bilgisinin kısıtlı olduğunu belirtti. ...

Koronavirüs anketi: 10 kişiden biri hiçbir önlem almıyor

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından NG Araştırma şirketi vatandaşların koronavirüs hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu, korunmak için ne tür yöntemlere başvurduklarını öğrenmek için kamuoyu araştırması yaptı.

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Koronavirüs anketi: 10 kişiden biri hiçbir önlem almıyor

Milliyet'in aktardığı habere göre, NG Araştırma'nın 10-14 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete, 18 yaş üstü 2 bin 397 kişi online olarak katıldı.  

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Koronavirüs anketi: 10 kişiden biri hiçbir önlem almıyor

Araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 64'ü koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, yüzde 35’i bilgisinin kısıtlı olduğunu belirtti. 

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Koronavirüs anketi: 10 kişiden biri hiçbir önlem almıyor

Araştırmaya göre koronavirüs vakaları ile ilgili bilgiyi vatandaşlar televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Bu kapsamda koronavirüs ile ilgili gündemi katılımcıların yüzde 63’ü televizyondan, yüzde 60’ı sosyal medya kanallarından takip ediyor.

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