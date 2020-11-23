Koronavirüs aşılarında sona gelindi! Hangi aşının fiyatı ne kadar olacak?
Koronavirüs aşısında birçok firma yarış halinde olurken aşı fiyatları ise şimdiden tartışma konusu oldu. Peki hangi aşı firması, tek bir dozu ne kadara satmayı düşünüyor? İşte tüm detaylar...
Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan yapılan açıklamada, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının fiyatıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.
Aşının fiyatının haftaya açıklanacağı belirtilen açıklamada, Amerikan ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği aşı fiyatını 19,5 dolar (yaklaşık 151 TL) ve biyoteknoloji şirketi Moderna'nın aşı fiyatını 25-37 dolar (yaklaşık 190-280 TL) olarak açıkladıkları anımsatıldı.
Açıklamada, "Sputnik V"nin fiyatının Amerikan aşı fiyatlarından daha düşük olacağı ileri sürüldü.