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  3. 23 Kasım 2020 17:12

Koronavirüs aşılarında sona gelindi! Hangi aşının fiyatı ne kadar olacak?

Koronavirüs aşısında birçok firma yarış halinde olurken aşı fiyatları ise şimdiden tartışma konusu oldu. Peki hangi aşı firması, tek bir dozu ne kadara satmayı düşünüyor? İşte tüm detaylar...

Koronavirüs aşılarında sona gelindi! Hangi aşının fiyatı ne kadar olacak?

Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan yapılan açıklamada, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının fiyatıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

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Koronavirüs aşılarında sona gelindi! Hangi aşının fiyatı ne kadar olacak?

Aşının fiyatının haftaya açıklanacağı belirtilen açıklamada, Amerikan ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği aşı fiyatını 19,5 dolar (yaklaşık 151 TL) ve biyoteknoloji şirketi Moderna'nın aşı fiyatını 25-37 dolar (yaklaşık 190-280 TL) olarak açıkladıkları anımsatıldı.

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Koronavirüs aşılarında sona gelindi! Hangi aşının fiyatı ne kadar olacak?

Açıklamada, "Sputnik V"nin fiyatının Amerikan aşı fiyatlarından daha düşük olacağı ileri sürüldü.

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Koronavirüs aşılarında sona gelindi! Hangi aşının fiyatı ne kadar olacak?

PFIZER/BIONTECH
Reuters’a konuşan AB yetkilileri, Avrupa Birliği’nin Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşı satın almak için 10 milyar dolardan fazla ödediğini söylemişti. İsmini açıklamayan kaynak, “Milyonlarca doz aşı almak için 10 milyar dolardan fazla ödendi” ifadesini kullanmıştı.

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