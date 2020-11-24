Koronavirüs aşısında öncelik kimin olacak?
Koronavirüs aşısının üretiminde sona doğru gelinirken herkesin kafasında bu sorular dolaşıyor. Aşılarda öncelik kimlere verilecek? Hangi gruplar daha riskli?
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında, araştırmacılardan aşıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor.
Pfizer/BioNTech aşısının yüzde 95, Moderna yüzde 94,5, AstraZeneca/Oxford ise ortalama olarak yüzde 70 oranında koruma sağladığını açıkladı. Aşıların ne zaman kullanılmaya başlanacağı merak ediliyor. Peki, aşılar kullanılmaya başladığında öncelik kimlerin olacak?
Aşı talebinin, arzdan fazla olacağı öngörüldüğü için ilk aylarda aşının sadece belirli bir kesime yapılması bekleniyor.
Dünyanın dört bir yanındaki sağlık bakanlıkları, kendi ülkelerinde aşı dağıtımına öncelik verecekleri listeleri oluşturmaya başladı.
KİM DAHA SAVUNMASIZ?
Fransa'da, virüsle ilgili bilimsel danışma organları, hem yaşları hem de mesleği gereği daha savunmasız durumda olan insanları aşı için yüksek öncelikli olarak belirledi.
Ancak, aşı dozları sınırlıyken hangi kesimin daha savunmasız olduğuna nasıl karar verilecek?
Örneğin, Paris'te tüm gün yolcularıyla kapalı bir alanı paylaşan 26 yaşındaki taksi şoförü ile Provence'teki villasından evden çalışan 69 yaşındaki yatırımcı arasında seçim yapmak zorunda kalınabilir.
ABD'de aşı onayından sonra Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin kararıyla, aşıda kimlerin öncelikli olacağının netleşmesi bekleniyor. Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri, ırksal eşitsizlikleri ele almayı "ahlaki bir zorunluluk" olarak nitelendirdi.
Bazı ülkeler ayrıca virüsü yaymak için büyük potansiyele sahip grupları hedeflemek istiyor. Örneğin hapishaneler, dünya çapında enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu noktalardan biri.