Koronavirüs aşısında öncelik kimin olacak?

KİM DAHA SAVUNMASIZ?

Fransa'da, virüsle ilgili bilimsel danışma organları, hem yaşları hem de mesleği gereği daha savunmasız durumda olan insanları aşı için yüksek öncelikli olarak belirledi.



Ancak, aşı dozları sınırlıyken hangi kesimin daha savunmasız olduğuna nasıl karar verilecek?



Örneğin, Paris'te tüm gün yolcularıyla kapalı bir alanı paylaşan 26 yaşındaki taksi şoförü ile Provence'teki villasından evden çalışan 69 yaşındaki yatırımcı arasında seçim yapmak zorunda kalınabilir.