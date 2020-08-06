Koronavirüs aşısında tedarik anlaşması imzalandı

Bununla birlikte, AstraZeneca’nın Çin sosyal medya sitesi WeChat'te belirttiğine göre, anlaşmasının bir parçası olarak Shenzen Kangtai’nin önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 200 milyon doz üretim kapasitesine sahip olması gerekiyor. AstraZeneca, ayrıca iki şirketin diğer pazarlardaki aşı adayları ile işbirliği yapma olasılığını da araştıracağını ifade etti.

