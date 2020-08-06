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  3. 06 Ağustos 2020 16:35

Koronavirüs aşısında tedarik anlaşması imzalandı

Oxford Üniversitesi tarafından geliştiren yeni tip koronavirüs aşısının dağıtımını yapacak olan İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Çinli şirket Shenzhen Kangtai Biological Products ile tedarik anlaşması imzaladı.

Koronavirüs aşısında tedarik anlaşması imzalandı

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısı 710 bini aşarken küresel ilaç firmaları Covid-19’a karşı aşı yarışında kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan birini geliştiren İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca, Çin ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladı.

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Koronavirüs aşısında tedarik anlaşması imzalandı

Oxford Üniversitesi ile ortak aşı geliştiren AstraZeneca, bugün yaptığı açıklamada Shenzhen Kangtai Biological Products’ın, geliştirdikleri potansiyel corona virüs aşısının üretimini Çin anakarasında gerçekleştireceğini belirtti.

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Koronavirüs aşısında tedarik anlaşması imzalandı

ÇİN'DE YILDA 100 MİLYON DOZ ÜRETİLECEK
Anlaşma kapsamında, Çin'de pazar talebini karşılamak için Shenzhen Kangtai, AZD122 adı verilen aşının yılda en az 100 milyon doz üretilmesini sağlayacak.

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Koronavirüs aşısında tedarik anlaşması imzalandı

Bununla birlikte, AstraZeneca’nın Çin sosyal medya sitesi WeChat'te belirttiğine göre, anlaşmasının bir parçası olarak Shenzen Kangtai’nin önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 200 milyon doz üretim kapasitesine sahip olması gerekiyor. AstraZeneca, ayrıca iki şirketin diğer pazarlardaki aşı adayları ile işbirliği yapma olasılığını da araştıracağını ifade etti.

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