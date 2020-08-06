Koronavirüs aşısında tedarik anlaşması imzalandı
Oxford Üniversitesi tarafından geliştiren yeni tip koronavirüs aşısının dağıtımını yapacak olan İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Çinli şirket Shenzhen Kangtai Biological Products ile tedarik anlaşması imzaladı.
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısı 710 bini aşarken küresel ilaç firmaları Covid-19’a karşı aşı yarışında kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan birini geliştiren İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca, Çin ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladı.
Oxford Üniversitesi ile ortak aşı geliştiren AstraZeneca, bugün yaptığı açıklamada Shenzhen Kangtai Biological Products’ın, geliştirdikleri potansiyel corona virüs aşısının üretimini Çin anakarasında gerçekleştireceğini belirtti.
ÇİN'DE YILDA 100 MİLYON DOZ ÜRETİLECEK
Anlaşma kapsamında, Çin'de pazar talebini karşılamak için Shenzhen Kangtai, AZD122 adı verilen aşının yılda en az 100 milyon doz üretilmesini sağlayacak.
Bununla birlikte, AstraZeneca’nın Çin sosyal medya sitesi WeChat'te belirttiğine göre, anlaşmasının bir parçası olarak Shenzen Kangtai’nin önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 200 milyon doz üretim kapasitesine sahip olması gerekiyor. AstraZeneca, ayrıca iki şirketin diğer pazarlardaki aşı adayları ile işbirliği yapma olasılığını da araştıracağını ifade etti.