Koronavirüs atlatanlarda şeker hastalığı riski artıyor

Corona virüs atlatan kişilere diyabet teşhisi konma olasılığının yüzde 40 daha fazla olduğu belirtilen çalışmada, virüsü atlatan her 100 kişiden 1’inin diyabet geliştirme riskinin oluştuğu aktarıldı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, geçtiğimiz gün itibarıyla ABD'de 79,5 milyon kişiye Covid-19 bulaşırken, araştırmanın bulgularına göre 795 bin yeni diyabet teşhisi olabileceği anlamına geliyor.