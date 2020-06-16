Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor
Bilim insanları yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile birikte bilişsel ve zihinsel hastalıkların arttığını açıkladı. ABD'li ve İngiliz uzmanlar koronavirüs beyni doğrudan enfekte ettiğini ve virüsün 3 günde 10 katına kadar çoğaldığını keşfetti.
VİRÜS MİKTARI BEYİN HÜCRELERİNDE 3 GÜNDE 10'A KATLANIYORDünya genelinde yeni tip corona virüsten ölümlerin sayısı 450 bine yaklaşırken, bilim insanları beyne ve sinirlere kalıcı hasara neden olabilecek bir nörolojik hastalık dalgası konusunda uyarı yaptı. ABD’de yer alan John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni tip corona virüsün akciğer ve damar çeperlerinin yanı sıra beyin hücrelerini de enfekte edebileceğini keşfetti. Laboratuvar ortamında ürettikleri mini beyinler üzerinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, corona virüs miktarının beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıktığını aktardı.
The Financial Times’a konuşan Profesör Dr. Thomas Hartung, “Virüsün en değerli organımıza doğrudan zarar verdiğini bilmek hayati bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, pandeminin ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde nisan ayında yapılan bir çalışmada 214, Covid-19 hastasında virüsle bağlantılı nörolojik komplikasyon tespit edildi. İspanya’da ise iki hastanede tedavi olan Covid-19 hastalarının yarısında sinirsel hastalıklar geliştiği aktarıldı. Araştırmacılar, Covid-19’un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti.
ÇOK CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİRBununla birlikte, Covid-19 hastalarında katatoni (fiziksel ve zihinsel kapanma) ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıkların görüldüğü bildirdi.