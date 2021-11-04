Koronavirüs beyinde hasar bırakıyor mu? İşte bilimin yanıtı
ABD'de yayınlanan bir araştırma, koronavirüs geçirenlerin yüreğine su serpti. Araştırmada, Covid-19'un insan beyin hücrelerini enfekte etmediği belirtildi.
Belçikalı ve Alman araştırmacılar corona virüsün beyin hücrelerine zarar verip vermediğine dair yeni bir çalışma yayımladı.
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Hakemli dergi Cell’de yayımlanan araştırmada, Covid-19'a neden olan virüsün insan beyin hücrelerini enfekte etmediği belirtildi.
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Bulgularda, Covid-19’un neden olduğu hasarın önceden korkulandan daha yüzeysel ve düzeltilebilir olabileceğine dair rapor yayımlanırken, çalışmanın virüsün burnun üst girintilerini kaplayan zardaki nöronları enfekte ettiğini öne süren daha önceki araştırmalara karşı geldiği belirtildi.
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Yeni çalışmada, Belçikalı ve Alman araştırmacılar, virüsün canlı hücreleri enfekte ettiğini ancak koku duyumlarını başlatmaktan sorumlu olan koku alma duyu nöronlarını (OSN) etkilemediğini vurguladı.
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