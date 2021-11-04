Koronavirüs beyinde hasar bırakıyor mu? İşte bilimin yanıtı

Bulgularda, Covid-19’un neden olduğu hasarın önceden korkulandan daha yüzeysel ve düzeltilebilir olabileceğine dair rapor yayımlanırken, çalışmanın virüsün burnun üst girintilerini kaplayan zardaki nöronları enfekte ettiğini öne süren daha önceki araştırmalara karşı geldiği belirtildi.