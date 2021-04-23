Koronavirüs geçirenlere kötü haber! ''Kalıcı olabilir''

Erken dönemde test yaptırmanın önemine işaret eden Güçlü, "Biz uzmanlık alanımızda koku ve tat kaybı kısmına dikkat ediyoruz. Koku ve tat kaybı varsa oldukça yüksek ihtimal kişi virüse yakalanmıştır şüphesiyle bakılmalı. Diğer viral enfeksiyonlar da koku kaybı yapabiliyor ama bu kadar sık ve uzun süreli yapabilen bir virüs yok. Bu yaşanan koku ve tat kaybı koronavirüse özgü. Bunun için de ek bir tedavi şekli yok." diye konuştu.