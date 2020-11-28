Koronavirüs hastalarında yeni bulgu!

ABD'DE BİR DÜZİNEYİ AŞKIN KİŞİNİN DİŞİNİ KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI Ntv'de yer alan habere göre The New York Times gazetesi, diş sağlığı ile ilgili uzun süreli Covid-19 hastalarıyla görüştü. New York'ta yaşayan 43 yaşındaki Farah Khemili adlı kadının ilkhabarda Covid-19'a yakalanmasının ardından bir ay sonra ön dişini kaybettiğini açıkladı. Bununla birlikte Khemili, geçmişte dişleriyle ilgli problemler yaşadığını ve doktorunun ona sigara içtiği için ağzında kemik kaybı olduğunu söylediğini belirtti. Bununla birlikte ismini açıklamayan başka bir kadın ise Covid-19'a yakalamasından birkaç hafta sonra dondurma yerken birden bire bir dişinin ağrı hissetmeden ağzından düştüğünü söyledi.