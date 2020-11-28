Koronavirüs hastalarında yeni bulgu!
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya gelinde vaka sayısı 62 milyona yaklaşırken, Covid-19’un uzun süreli yan etkilerden muzdarip olan kişilerin de sayısı yükselmeye devam ediyor
ABD’li diş hekimleri Covid-19’la enfekte olan kişilerde artan sayıda diş sağlığı problemleri yaşandığını belirterek, aniden ortaya çıkan “diş kaybı”nın uzun süreli Covid’in semptomları arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Araştırmacılar, koronavirüsün dişleri canlı tutan kan damarlarına zarar vermesinin mümkün olduğunu ve bu yüzden diş düştüğünde ağrı yaşanmayabileceğini açıkladı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, “uzun süreli Covid” ortaya çıkıyor. Uzun süreli Covid-19’un etkileri kişiler arasında farklılık gösteriyor. Ancak, en yaygın görülen semptomlar arasında yorgun, “saç kaybı”, “kalp ritmi bozukluğu”, “bilişsel problemler”, “baş ağrısı” ,” kas ağrısı”, “nefes almada güçlük”, “odaklanma problemi”, “üşüme ve titreme”, “uykusuzluk”, “halüsinasyon görme”, “ishal” ve “yüksek ateş” gibi semptomlar yer alıyor.
"DİŞ KAYBI UZUN SÜRELİ COVİD-19 SEMPTOMU" Bununla birlikte ABD’li diş hekimleri yeni tip korona virüs hastalarında aniden ortaya çıkan diş kaybı vakalarının artış olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, diş kaybının da, yeni tip korona virüsün uzun süreli etkilerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
ABD'DE BİR DÜZİNEYİ AŞKIN KİŞİNİN DİŞİNİ KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI Ntv'de yer alan habere göre The New York Times gazetesi, diş sağlığı ile ilgili uzun süreli Covid-19 hastalarıyla görüştü. New York'ta yaşayan 43 yaşındaki Farah Khemili adlı kadının ilkhabarda Covid-19'a yakalanmasının ardından bir ay sonra ön dişini kaybettiğini açıkladı. Bununla birlikte Khemili, geçmişte dişleriyle ilgli problemler yaşadığını ve doktorunun ona sigara içtiği için ağzında kemik kaybı olduğunu söylediğini belirtti. Bununla birlikte ismini açıklamayan başka bir kadın ise Covid-19'a yakalamasından birkaç hafta sonra dondurma yerken birden bire bir dişinin ağrı hissetmeden ağzından düştüğünü söyledi.