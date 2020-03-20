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  3. 20 Mart 2020 19:48

Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor ?

ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi. ABD’li bir hastadan alınan Covid-19’la enfekte olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak virüsün en net görüntüleri kaydedildi.

Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor ?

ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan son çalışmada, karantina altında bulunan bir hastadan alınan yeni tip koronavirüs (Covid-19), hücreleri labaratuvar ortamında kültürlenerek incelendi.

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Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor ?

Medikal görselleştirme uzmanları, virüsü sağlıklı hücrelerden ayırmak için renklendirdi. Yapılan çalışmada koronavirüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

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Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor ?

Bilim insanları elektron mikroskobu kullanarak, Covid-19’a neden olan hatayı araştırdılar.

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Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor ?

Burada bir tarama elektron mikroskobu altında görülen yuvarlak sarı nesneler Covid-19'a neden olan virüsleri gösteriyor.

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