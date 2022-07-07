Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Hızla gelişen varyantlar sonrası aşılar...
Dünyada hızla yayılan varyantlar haline gelen Omicron'un yeni alt tipleri BA.4 ve BA. 5 sonrası aşıların güncellenmesi için toplantı yapılacak.
Nature dergisinde yer alan habere göre şu anda mevcut aşılar, Omicron ve alt varyantlarına karşı tam olarak etkili koruma sağlayamıyor.
ABD'DE KRİTİK TOPLANTI
ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) danışmanlar bu hafta COVID-19 aşılarının güncellenmesi gerekip gerekmediğini tartışmak için toplanacak.
"VAKTİ GELDİ"
Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden virolog ve aşı bilimcisi Meagan Deming, aşılarda yenileme yapmanın vakti geldiğini söyleyerek, “Virüs değişiyor ve dolayısıyla iki yıl önce işe yarayan bir bileşen gelecekteki varyantlara karşı etkili olmayabilir” dedi.
Her ne kadar birçok bilim insanı aşıların güncellenmesi gerektiğini söylese de sürekli ortaya çıkan yeni varyantlar ve öngörülmesi zor bağışıklık tepkileri konusunda endişe de devam ediyor.