Koronavirüs kabusu hortladı! Uzmanlar 2 yeni semptomu açıkladı

"AĞRILAR GENELDE KAFANIN İKİ YANINDA GÖRÜLÜYOR"

Baş ağrılarının koronavirüsün başında görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, bu ağrının 3 ile 5 gün devam ettiğine dikkat çekti. Koronavirüsün sebep olduğu baş ağrısının orta ve şiddetli olduğunu aktaran uzmanlar, üç tip ağrının olduğuna dikkat çekti. Bunların, başta nabız atışı gibi düzenli bir ağrı, bıçak saplanmış gibi bir ağrı ve sanki bir baskı oluyormuş gibi ağrı olduğu belirtildi. Uzmanlar, "Bu ağrılar genelde kafanın iki yanında görülüyor ve tek yerde oluşmuyor. Üstelik bu baş ağrıları sıradan ağrı kesicilere karşı da dayanıklı" yorumunu yaptı.