Koronavirüs kabusu hortladı! Uzmanlar 2 yeni semptomu açıkladı
Koronavirüs vaka sayıları bazı ülkelerde yeniden tırmanışa geçerken uzmanlar, koronavirüsün iki önemli yeni semptomunun ortaya çıktığını duyurdu.
2019'un son günlerinde başlayan koronavirüs salgını, dünya genelinde 6.3 milyondan fazla insanına ölümüne sebep oldu.
Kış aylarından sonra etkisini azaltan salgın, Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede tekrar tırmanışa geçti. Uzmanlar, tedbirlerin önemini hatırlatıp kapılınmaması konusunda uyarılarını tekrarlarken, bazı bilim insanları ise bilinen korona semptomları yerine yeni semptomların daha sık görülmeye başlandığını duyurdu.
BAŞ VE KAS AĞRISINA DİKKAT
Buna göre bilim insanları bedende ağrı hissedilmesinin erken dönem bir koronavirüs semptomu olduğunu açıklarken, "Bu ağrıları dikkate almak hastalığı erken dönemde tespit etmek ve zamanında gerekli önlemleri almayı da beraberinde getiriyor. Başınızda ve kaslarınızda ağrılar, Covid-19'un semptomları olabilir" ifadesini kullandı.
"AĞRILAR GENELDE KAFANIN İKİ YANINDA GÖRÜLÜYOR"
Baş ağrılarının koronavirüsün başında görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, bu ağrının 3 ile 5 gün devam ettiğine dikkat çekti. Koronavirüsün sebep olduğu baş ağrısının orta ve şiddetli olduğunu aktaran uzmanlar, üç tip ağrının olduğuna dikkat çekti. Bunların, başta nabız atışı gibi düzenli bir ağrı, bıçak saplanmış gibi bir ağrı ve sanki bir baskı oluyormuş gibi ağrı olduğu belirtildi. Uzmanlar, "Bu ağrılar genelde kafanın iki yanında görülüyor ve tek yerde oluşmuyor. Üstelik bu baş ağrıları sıradan ağrı kesicilere karşı da dayanıklı" yorumunu yaptı.