SON DAKİKA
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİ
TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1.198’E YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Nisan 2020 20:01

Koronavirüs kronik hastaları da vurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde yoğun mesai sürerken, kanser, kalp damar, tansiyon, beyin gibi kronik hastalıkları olan kişilerin tedavi süreçlerinde ertelemeler yaşandı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip "Onkoloji hastalarımızın tedavisini sürdürüyoruz ancak kontrol hastalarını ertelemek durumunda kaldık. Bu süreçte diğer hastaların akut, kronik hastalıkları...

Koronavirüs kronik hastaları da vurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde yoğun mesai sürerken, söz konusu süreç başka mağduriyetlere neden oldu. Kanser, kalp damar, tansiyon, beyin gibi kronik hastalıkları olan kişilerin tedavi süreçlerinde ertelemelerin yaşadığı belirtildi.

1/ 5
Koronavirüs kronik hastaları da vurdu

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip "Onkoloji hastalarımızın tedavisini sürdürüyoruz ancak kontrol hastalarını ertelemek durumunda kaldık. Bu süreçte diğer hastaların akut, kronik hastalıkları için sağlık hizmeti talebi göz ardı edilmemeli" dedi.

2/ 5
Koronavirüs kronik hastaları da vurdu

Cumhuriyet'in haberine göre, Saip özellikle onkoloji hastalarının sıkıntılarının olduğu bilgisinin geldiğini belirterek "Hem onkoloji hastaları Covid-19’lu hastalarla aynı hastanelerde bakılıyor, hem de doktorları bir yandan da koronavirüs hastalarının yattığı servislerde nöbet tutuyor. Bu immunsupresif alan (bağışıklığı baskılayıcı) kronik hastalıklar veya hayati tehlikesi olan ciddi diğer hastalıklar için sıkıntı" diye konuştu.

3/ 5
Koronavirüs kronik hastaları da vurdu

Onkoloji kontrol hastalarının tedavilerini ertelediklerini belirten Saip şöyle devam etti: "Diyelim ki 'akciğer kanseri' ameliyat edilmesi gerek. Ama çoğu göğüs hastalıkları hastanesi pandemi hastanesi oldu. Hastalık, kanser hastalarını tedavi eden doktorlara bulaşırsa o da kanser hastasına bulaştırabilir ve risk artar. Pandemi hastanelerinde kronik hasta bakan hekimler ile Covid servis ve polikliniklerinde görev yapan hekimler farklı olmalı."

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM