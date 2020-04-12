Koronavirüs kronik hastaları da vurdu

Cumhuriyet'in haberine göre, Saip özellikle onkoloji hastalarının sıkıntılarının olduğu bilgisinin geldiğini belirterek "Hem onkoloji hastaları Covid-19’lu hastalarla aynı hastanelerde bakılıyor, hem de doktorları bir yandan da koronavirüs hastalarının yattığı servislerde nöbet tutuyor. Bu immunsupresif alan (bağışıklığı baskılayıcı) kronik hastalıklar veya hayati tehlikesi olan ciddi diğer hastalıklar için sıkıntı" diye konuştu.