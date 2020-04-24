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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 600'E YÜKSELDİ !
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  3. 24 Nisan 2020 19:46

Koronavirüs tedavisinde umutları kıran gelişme !

Dünya Sağlık Örgütü'nün yanlışlıkla yayımlayıp sildiği raporda büyük umut yaratan Remdesivir adlı ilacın virüsü yok etmede etkili olmadığı ortaya çıktı. The Guardian'da yer alan haberde de ilacın virüsü yok etmede başarısız olduğu belirtildi.

Koronavirüs tedavisinde umutları kıran gelişme !

Koronavirüsü (Covid-19) tedavi etmenin en iyi umutlarından biri olduğu düşünülen Remdesivir adlı ilacın ilk denemesinde herhangi etkiye sahip olmadığı açıklandı.

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Koronavirüs tedavisinde umutları kıran gelişme !

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre 237 hastanın bir kısmında ilaç kullanıldı. 158 hasta Remdesivir ile tedavi edilmeye çalışılırken 79 kişi de plasebo etkisinde kaldı. Remdesivir alanların yüzde 14'ü, almayanların yüzde 13'ü hayatını kaybetti.

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Koronavirüs tedavisinde umutları kıran gelişme !

Bununla birlikte bazı kişilerde yan etkileri nedeniyle test aşaması da durduruldu.

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Koronavirüs tedavisinde umutları kıran gelişme !

Çalışmanın başarısız olmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bilgiyi klinik araştırmalar veri tabanında yayınladığı ancak daha sonra kaldırdığı da belirtildi.

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