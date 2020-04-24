Koronavirüs tedavisinde umutları kıran gelişme !
Dünya Sağlık Örgütü'nün yanlışlıkla yayımlayıp sildiği raporda büyük umut yaratan Remdesivir adlı ilacın virüsü yok etmede etkili olmadığı ortaya çıktı. The Guardian'da yer alan haberde de ilacın virüsü yok etmede başarısız olduğu belirtildi.
Koronavirüsü (Covid-19) tedavi etmenin en iyi umutlarından biri olduğu düşünülen Remdesivir adlı ilacın ilk denemesinde herhangi etkiye sahip olmadığı açıklandı.
İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre 237 hastanın bir kısmında ilaç kullanıldı. 158 hasta Remdesivir ile tedavi edilmeye çalışılırken 79 kişi de plasebo etkisinde kaldı. Remdesivir alanların yüzde 14'ü, almayanların yüzde 13'ü hayatını kaybetti.