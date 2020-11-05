Koronavirüs tuvaletlerde nasıl yayılıyor?

Kimya şirketi olan Harpic, sifon çekildiğinde klozetin içinde ne olduğunu anlamak için bu anı yüksek hızlı fotoğraf makineleriyle fotoğrafladı. Aerosol damlacıkların patlaması ve kapak açıkken bu parçaların etrafa yayılması kamera ile görüntülendi.