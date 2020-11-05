Koronavirüs tuvaletlerde nasıl yayılıyor?
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını yayılmaya devam ederken koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bilgiler açıklanıyor. İngiltere’de bir kimya şirketi, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) tuvaletlerdeki yayılımına dikkat çekmek için, sifonun çekilmesiyle havaya yayılan virüs ve bakterileri yüksek hızda kameralar kullanarak görüntüledi.
Kimya şirketi olan Harpic, sifon çekildiğinde klozetin içinde ne olduğunu anlamak için bu anı yüksek hızlı fotoğraf makineleriyle fotoğrafladı. Aerosol damlacıkların patlaması ve kapak açıkken bu parçaların etrafa yayılması kamera ile görüntülendi.
Temmuz ayında yapılan bir çalışma; corona virüsü parçacıklarının sifon çekildiğinde 1 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini ve bu ortamda da bulaşabildiğini gösteriyor. Konuyla alakalı bir dizi şaşırtıcı fotoğraf, klozet kapağı açıkken sifon çekildiğinde neler olduğunu gösterdi.
2000 İngiliz arasında yapılan bir anket, İngiltere’deki yetişkinlerin yüzde 55’inin sifonu çekerken klozet kapağını kapatmadığını ortaya çıkarttı. Klozetin suyu zararlı patojenlere maruz kaldıktan sonra birkaç kez kirlenmiş su halini alıyor.