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  3. 05 Kasım 2020 17:20

Koronavirüs tuvaletlerde nasıl yayılıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını yayılmaya devam ederken koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bilgiler açıklanıyor. İngiltere’de bir kimya şirketi, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) tuvaletlerdeki yayılımına dikkat çekmek için, sifonun çekilmesiyle havaya yayılan virüs ve bakterileri yüksek hızda kameralar kullanarak görüntüledi.

Koronavirüs tuvaletlerde nasıl yayılıyor?

Kimya şirketi olan Harpic, sifon çekildiğinde klozetin içinde ne olduğunu anlamak için bu anı yüksek hızlı fotoğraf makineleriyle fotoğrafladı. Aerosol damlacıkların patlaması ve kapak açıkken bu parçaların etrafa yayılması kamera ile görüntülendi. 

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Koronavirüs tuvaletlerde nasıl yayılıyor?

Temmuz ayında yapılan bir çalışma; corona virüsü parçacıklarının sifon çekildiğinde 1 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini ve bu ortamda da bulaşabildiğini gösteriyor. Konuyla alakalı bir dizi şaşırtıcı fotoğraf, klozet kapağı açıkken sifon çekildiğinde neler olduğunu gösterdi.

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Koronavirüs tuvaletlerde nasıl yayılıyor?

2000 İngiliz arasında yapılan bir anket, İngiltere’deki yetişkinlerin yüzde 55’inin sifonu çekerken klozet kapağını kapatmadığını ortaya çıkarttı. Klozetin suyu zararlı patojenlere maruz kaldıktan sonra birkaç kez kirlenmiş su halini alıyor.

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Koronavirüs tuvaletlerde nasıl yayılıyor?

Corona virüsü dayanıklı bir virüs ve insanın sindirim sistemindeki bir yolculuktan sağ çıkabiliyor. Virüsün semptomlar durduktan haftalar sonra da hala dışkıda mevcut olabileceği belirtiliyor.

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