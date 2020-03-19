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  3. 19 Mart 2020 10:40

Koronavirüse karşı beslenme kalkanı!

Dünya üzerinde binlerce kişinin, ülkemizde de bir kişinin ölümüne yol açan koronavirüsle mücadelede alınacak önlemlerin yanı sıra dengeli ve doğru beslenmenin önemine işaret eden uzmanlar, bağışıklık sistemin güçlendirilmesi için tavsiyelerde bulunuyor. Peki hangi vitamin hangi besinde var? İşte cevabı...

Koronavirüse karşı beslenme kalkanı!

Uzmanlara göre, demir içeren kırmızı et, yumurta, kuru meyveler, kuru baklagillerin yanı sıra Omega 3 içeren uskumru, somon, sardalye ile ceviz badem ve yeşil yapraklı sebzeler bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

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Koronavirüse karşı beslenme kalkanı!

Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin, mineral ve takviye gıdalar hakkında şu bilgileri verdi:

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Koronavirüse karşı beslenme kalkanı!

Eksikliğinde bağışıklık sistemini güçsüz düşürür ve enfeksiyonlara duyarlılığı artırır. Kırmızı et, yumurta, kuru meyveler, kuru baklagiller ve yeşil sebzeler yanında C vitamini alınmalıdır. C vitamini demir emiliminin vücudumuzda artmasına yardımcı olur.

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Koronavirüse karşı beslenme kalkanı!

Çinko Bağışıklıkta önemli rolü vardır. Et, karaciğer, yumurta ve deniz ürünleri, çinkonun en iyi kaynağıdır.

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