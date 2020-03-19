Koronavirüse karşı beslenme kalkanı!

Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin, mineral ve takviye gıdalar hakkında şu bilgileri verdi: