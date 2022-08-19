Koronavirüsle ilgili ezber bozan açıklama: Kapanmalar virüsün kendisinden çok insan öldürüyor

Siz de belki etrafınızda, ortada bir neden yokken birden sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve hatta beklenmedik şekillerde ölen insan sayısının arttığını fark etmiş ya da bunu bir yerlerden duymuş olabilirsiniz… Aşı karşıtlar bunun aşılardan kaynaklı olduğunu söylese de gerçek aslında bambaşka ve aşılar bundan sorumlu değil. İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma koronavirüs salgınını sırasındaki kapanma / karantinaların halk sağlığı üzerindeki etkisini araştırdı ve ortaya çok çarpıcı sonuçlar çıktı.