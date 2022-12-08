Koronavirüsle ilgili korkutan gerçek! Türk bilim insanları keşfetti

KORONAVİRÜS SONRASI METASTAZ GÖRÜLDÜ

Bazı kanser hastalarının ise koronavirüs geçirdikten sonra 6. ayda artmış akciğer metastazı gösterdiğinin de çalışmada tespit edildiğini dile getiren Doç. Dr. Saygıdeğer, "Literatürde kanserli hastaların koronavirüse yakalandığında immün sistemin bir şekilde kanser hücresi ile savaştığı iddiasıyla yayınlanan birkaç çalışma vardı. Biz de bu çalışmalardan yola çıktık ancak bizim sonuçlarımız genellikle hücrelere daha kötü etki ettiğini gösterdi. Hatta biri kolon biri de yumurtalık kanseri olan hastaların koronavirüs geçirdikten sonraki 3'üncü ve 6'ncı aylardaki tomografi görüntülerinde akciğerlerinde bir anda yaygın ilerleme olduğunu gördük. Yayınımızda da bunları toparlayarak, uluslararası literatürle paylaştık."