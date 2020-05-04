Koronavirüste en kötü senaryo: Ya aşı bulunamazsa?
Dünya genelinde yen tip koronavirüs salgını can almaya devam ederken aşı çalışmaları da sürüyor. Tüm dünya salgına karşı umudu aşıya bağlamışken, virüse karşı aşı geliştirilememe ihtimali de bulunuyor.
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 3 buçuk milyonu aşarken, yaklaşık 250 bin kişinin ölümüne neden salgına karşı bilim insanlarının çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün son açıklamasına göre dünya genelinde Covid-19’a karşı 83 aşı geliştiriliyor. ABD, İngiltere, Çin ve Avrupa’da potansiyel 8 aşının insanlar üzerinde deneyleri başlarken, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının haziran ayında ilk sonuçlarının alınmasının ardından dağıtılabileceği duyuruldu.
Öte yandan, dünyadaki aşı çalışmaları umut verici olsa da bilim insanları bir aşının geliştirilmesinin en az 12 ile 18 ay sürebileceğini daha önce açıklamış, dünya yan etkileri yeterince test edilmemiş aşıların sonuçları ile önceli yıllarda birkaç kez yüzleşmişti.
NTV'den Ayşegül Engür'ün haberine göre, yeni tip corona virüse ilşkin şu anda geliştirilmiş hiçbir aşı bulunmuyor ve geliştirilememe ihtimali de var.
TOPLUMLAR HER AN YENİ BİR KARANTİNAYA HAZIR OLMALI
Bu yüzden toplumların, Covid-19 ile birlikte yaşamayı öğrenmesi gerekiyor.
CNN’in haberine göre aşı çalışmaları hakkında dünya politikacılarının halka nadir açıkladığı durumlardan biri. Fakat bu olasılık birçok bilim insanı tarafından çok ciddiye alınıyor. Çünkü günümüzde hala AIDS, SARS, Lassa Humması ve MERS gibi birçok ölümcül hastalığın aşısı bulunmuyor. Uzmanlara göre aşıya bel bağlamadan önce şehirlerin kademeli olarak açılması ve testlerin ve fiziksel takibin hayatın bir parçası haline gelmesi gerekiyor. Bu yüzden şehirler yavaş yavaş açılacak ama yeni bir salgın dalgasının ortaya çıkması halinde bir anda yeniden farklı ölçeklerde karantina tedbirlerinin devreye sokulması ihtimali hep olacak. Covid-19 karşı çeşitli tedaviler geliştirilebilir, ancak hastalık asemptomatik insanlar tarafından her yıl tekrar ortaya çıkabilir. Tedbirler yeterince ciddiye alınmazsa ölüm grafiği her yıl yukarıya doğru yükselebilir.
VİRÜSLE YAŞAMAK İÇİN TOPLUM SÖZLEŞMESİ ÇAĞRISI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) elçisi ve Londra’daki Imperial College’dan küresel sağlık uzmanı olan Profesör David Nabarro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hala aşısını bulamadığımız virüsler var. Covid-19 için bir aşı olacağına veya bu aşının etkinlik ve güvenlik testlerini geçeceğine dair kesin bir varsayımda bulunamayız. Bütün toplumların, sabit bir tehdit olarak corona virüsten korunduğu ve toplumsal hayat ile ekonomik faaliyetlerin virüs içimizdeyken devam edebildiği bir pozisyon almaları hayati önemde”açıklamasını yaptı. Nabarro, “Aşının geliştirilmemesi ihtimaline karşın Covid-19 ile birlikte yaşamaya çalışmamız kesinlikle hayati önem taşıyor” diyerek yeni ‘bir toplum sözleşmesi’ çağrısında bulundu.