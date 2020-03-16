Koronavirüste izolasyon nasıl olmalı? Açık alanda yürüyüş zararlı mı?

Salgını sınırlamanın ve kontrol altına almanın en etkili yolu “sosyal izolasyon” meselesine azami dikkat göstermek. Bu kesin. İtalya ve İran maalesef bu kuralı ciddiye almadıkları için Çin’den daha hızlı bir salgın sürati, daha çok ölüm oranı ile karşılaştılar. Çin ile sınırdaş Tayvan ise ciddi izolasyon yaparak hasta sayısını minimum rakamlarda tutabildi. Peki, nedir ve nasıl yapılır etkili bir sosyal izolasyon? Yanıt kutuda sizi bekliyor...