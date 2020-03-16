Koronavirüste izolasyon nasıl olmalı? Açık alanda yürüyüş zararlı mı?
Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 6 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 162 bini aştı. Çin'deki vakalarda düşüş kaydedilirken, başta İtalya ve İran olmak üzere salgın etkili olmayı sürdürüyor. Koronavirüste izolasyon mühim diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, coronavirüste izolasyonun önemini anlatan yazısında, Mehmet...
Salgını sınırlamanın ve kontrol altına almanın en etkili yolu “sosyal izolasyon” meselesine azami dikkat göstermek. Bu kesin. İtalya ve İran maalesef bu kuralı ciddiye almadıkları için Çin’den daha hızlı bir salgın sürati, daha çok ölüm oranı ile karşılaştılar. Çin ile sınırdaş Tayvan ise ciddi izolasyon yaparak hasta sayısını minimum rakamlarda tutabildi. Peki, nedir ve nasıl yapılır etkili bir sosyal izolasyon? Yanıt kutuda sizi bekliyor...
BANA GÖRE SOSYAL İZOLASYONUN PÜF NOKTALARI * Mümkün olan her koşulda 1 metre kuralına uyacağız. Hasta olduğundan kuşkulandığımız kişilerde mesafeyi 1.5-2 metre yapmaya çalışacağız. * Hasta olduğumuzdan kuşkulanıyor isek, tanı kesinleşene kadar izolasyon meselesini maksimum ölçüde ciddiye alacak, evden çıkmayacağız. Ev halkını korumak için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yayımladığı tavsiyelere harfiyen uyacağız.
* Korunma amacı ile gereksiz sosyal temaslardan kaçınacak, zorunlu olmayan sosyal aktivitelere ara vereceğiz. * Bana göre Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı yönetimindeki bir komite iki-üç hafta süre ile AVM’ler, toplu ibadet yapılan yerler, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence mekânları ile ilgili kararları da almalıdır.