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  3. 16 Mart 2020 13:45

Koronavirüste izolasyon nasıl olmalı? Açık alanda yürüyüş zararlı mı?

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 6 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 162 bini aştı. Çin'deki vakalarda düşüş kaydedilirken, başta İtalya ve İran olmak üzere salgın etkili olmayı sürdürüyor. Koronavirüste izolasyon mühim diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, coronavirüste izolasyonun önemini anlatan yazısında, Mehmet...

Koronavirüste izolasyon nasıl olmalı? Açık alanda yürüyüş zararlı mı?

Salgını sınırlamanın ve kontrol altına almanın en etkili yolu “sosyal izolasyon” meselesine azami dikkat göstermek. Bu kesin. İtalya ve İran maalesef bu kuralı ciddiye almadıkları için Çin’den daha hızlı bir salgın sürati, daha çok ölüm oranı ile karşılaştılar. Çin ile sınırdaş Tayvan ise ciddi izolasyon yaparak hasta sayısını minimum rakamlarda tutabildi. Peki, nedir ve nasıl yapılır etkili bir sosyal izolasyon? Yanıt kutuda sizi bekliyor...

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Koronavirüste izolasyon nasıl olmalı? Açık alanda yürüyüş zararlı mı?

BANA GÖRE SOSYAL İZOLASYONUN PÜF NOKTALARI * Mümkün olan her koşulda 1 metre kuralına uyacağız. Hasta olduğundan kuşkulandığımız kişilerde mesafeyi 1.5-2 metre yapmaya çalışacağız. * Hasta olduğumuzdan kuşkulanıyor isek, tanı kesinleşene kadar izolasyon meselesini maksimum ölçüde ciddiye alacak, evden çıkmayacağız. Ev halkını korumak için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yayımladığı tavsiyelere harfiyen uyacağız.

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Koronavirüste izolasyon nasıl olmalı? Açık alanda yürüyüş zararlı mı?

* Korunma amacı ile gereksiz sosyal temaslardan kaçınacak, zorunlu olmayan sosyal aktivitelere ara vereceğiz. * Bana göre Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı yönetimindeki bir komite iki-üç hafta süre ile AVM’ler, toplu ibadet yapılan yerler, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence mekânları ile ilgili kararları da almalıdır.

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Koronavirüste izolasyon nasıl olmalı? Açık alanda yürüyüş zararlı mı?

* Aile içi ziyaretlerde de sosyal izolasyon el ve ağız temizliği meselesi ciddiye alınmalıdır. * Risk grubunda olanlara ve ileri yaştakilere yapılan ziyaretlerde onları korumak amacı ile “medeni mesafe” de diyebileceğimiz 1-2 metre uzaklık kuralı daha bir dikkatle uygulanmalıdır.

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