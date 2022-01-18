Koronavirüste tat ve koku kaybının sırrı çözüldü

Koronavirüse yakalandıktan altı ay sonra , Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 1,6 milyon kadar insan hala koku alamıyor veya koku alma yeteneklerinde büyük bir değişiklik yaşadı. Durum dünyanın diğer ülkelerinde de aşağı yukarı aynı.

Nature Genetics dergisinde yayınlanan bir araştırma, Koronavirüs enfeksiyonundan sonra koku kaybıyla ilişkili genetik bir risk faktörü tanımladı. Araştırma ihtiyaç duyulan tedavilere giden yolu işaret edebilecek bir keşif.