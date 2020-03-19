Koronavirüste yaptığınız basit hatalar virüsü kolayca yayıyor!
Koronavirüs ile ilgili uzmanlar her fırsatta “paniğe kapılmayın, ancak önlem almayı da ihmal etmeyin” uyarısında bulunuyor. El yıkama ve kişisel hijyen önlemleri koronavirüsten (Kovid-19) korunmada en etkili önlemler ancak önemsenmeyen bazı alışkanlıklar ve korunma yöntemlerinde yapılan basit hatalar virüsün kolayca bulaşmasına yol açabiliyor.
Koronavirüsün yayılmasını önlemede en önemli rolün kişisel hijyen kuralları olduğunun altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Kuşoğlu, koronavirüsün bulaşmasına adeta davetiye çıkaran hatalı alışkanlıkları anlattı, öneriler ve uyarılarda bulundu:
Hata: 20 saniye kuralına uymamakDoğrusu: “Ellerinizi rastgele değil, en az 20 saniye boyunca, doğru teknikle ovalayarak yıkamanız çok önemli. Takı ve saatinizi çıkardıktan sonra ellerinizi suyla ıslatın. Ardından bol miktarda sabunu, dairesel hareketlerle ellerinizin her bölgesine yayın. Tırnakların kenar ve uç kısımlarını temizleyin. Parmak ve parmak aralarını ovalayın. Sol elinizle sağ elinizin, sağ elinizle de sol elinizin sırtını ovalayın. Her 2 elinizin başparmağını diğer elinizle ovaladıktan sonra bileklerinizi yıkayın. Ardından bileklerinizden başlayarak, ellerinizi akan suyla iyice durulayın. Mikroorganizmalar nemli ortamlarda kolayca çoğalabildikleri için bileklerden başlayarak tek kullanımlık kağıt havluyla ellerinizi iyice kurulayın. Musluğu dirseğinizle veya elinizi kuruladığınız tek kullanımlık havluyu kapatın
Hata: Elleri sık sık temizlememekDoğrusu: Temiz gibi görünseler bile ellerimiz gözle görülmeyen pek çok virüs ve bakteri taşır. Koronavirüs de tokalaşma, ellerin ağız veya gözlerle temas etmesi gibi yollarla kolaylıkla bulaşabiliyor. Bu nedenle öksürük veya hapşırıktan sonra, hasta insanla veya çevresiyle temasın ardından, toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra, ortak kullanılan malzemelerle temasın ardından, dışarıdan eve veya işyerine girdiğinizde, tuvalete girerken ve çıktıktan sonra, yemek hazırlamadan önce ve sonrasında, çöplere veya bozulmuş gıdalara dokunduktan sonra ellerinizi yıkamayı asla ihmal etmeyin.
Hata: 3-4 adım mesafesini korumamakDoğrusu: Koronavirüs hasta kişilerin öksürmeleri ve hapşırmalarıyla ortama yayılan damlacıkların solunması sonucu bulaşıyor. Ayrıca solunum parçacıklarıyla kirlenmiş ellere ve çeşitli yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, burun veya ağıza götürülmesiyle de virüs alınabiliyor. Bu nedenle kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durun, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın. Yakın temasta bulunmaktan da kaçının; selamlaşmak amacıyla tokalaşmayın, sarılmayın ve öpüşmeyin. Soğuk algınlığı olan kişilerle aranıza en az 1.5 metre mesafe koymaya da dikkat edin.