Koronavirüsten ölen insanların beynini inceleyen uzmanlar şaşkına döndü

Koronavirüs salgını dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu. Bir yandan salgının etkileri devam ederken, diğer yandan salgınla ilgili araştırmalar da sürüyor. ABD'de yapılan bir araştırma, hastalığın ürkütücü boyutlarını bir kez daha gözler önüne sürdü.