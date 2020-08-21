Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar
Yeni tip corona virüs salgını sadece solunum yollarını değil aynı zamanda cildi de etkiliyor. Covid-19 ayak parmaklarından kafaya kadar insan derisinde bir takım semptomlara neden oluyor. Tespit edilen sekiz yaygın semptom bulunuyor. İşte yeni tip koronavirüs nedeniyle cildinizde meydana gelebilecek değişiklikler;
MAKÜLOPAPÜLER KABARIKLIKLAR Hastalarda en yaygın görülen Covid-19'a bağlı cilt sorunlarının başında makülopapüler kabarıklıklar geliyor. Deri yüzeyinde küçük kırmızı noktalar şeklinde ortaya çıkıyor.
KIRMIZI GÖZLER Konjunktivit olarak da adlandırılan kırmızı gözler corona virüse yakalanmış hastalarda görülen bir diğer sorun.
COVID PARMAKLAR Corona virüs parmaklarda geniş çaplı deri tahrişlerine yol açıyor. Sıklıkla ayak parmaklarında ve topuklar da görülse de el bölgesinde de aynı sorunla karşılaşmak mümkün. Covid parmakları yüzey alanı olarak makülopapüler kabarıklıklardan daha büyük.