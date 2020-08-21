Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

KURDEŞEN ÇIKARMAK Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle görülen bir diğer cilt problemi de kurdeşenler. Kırmızı ya da pembe şeklinde ortaya çıkan kurdeşen genellikle kısa süreli oluyor. Ancak 10 güne kadar sürekli kurdeşen çıkarmanın mümkün olduğu belirtiliyor.