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  3. 21 Ağustos 2020 13:20

Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

Yeni tip corona virüs salgını sadece solunum yollarını değil aynı zamanda cildi de etkiliyor. Covid-19 ayak parmaklarından kafaya kadar insan derisinde bir takım semptomlara neden oluyor. Tespit edilen sekiz yaygın semptom bulunuyor. İşte yeni tip koronavirüs nedeniyle cildinizde meydana gelebilecek değişiklikler;

Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

MAKÜLOPAPÜLER KABARIKLIKLAR Hastalarda en yaygın görülen Covid-19'a bağlı cilt sorunlarının başında makülopapüler kabarıklıklar geliyor. Deri yüzeyinde küçük kırmızı noktalar şeklinde ortaya çıkıyor.

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Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

KIRMIZI GÖZLER Konjunktivit olarak da adlandırılan kırmızı gözler corona virüse yakalanmış hastalarda görülen bir diğer sorun.

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Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

COVID PARMAKLAR Corona virüs parmaklarda geniş çaplı deri tahrişlerine yol açıyor. Sıklıkla ayak parmaklarında ve topuklar da görülse de el bölgesinde de aynı sorunla karşılaşmak mümkün. Covid parmakları yüzey alanı olarak makülopapüler kabarıklıklardan daha büyük.

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Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

KURDEŞEN ÇIKARMAK Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle görülen bir diğer cilt problemi de kurdeşenler. Kırmızı ya da pembe şeklinde ortaya çıkan kurdeşen genellikle kısa süreli oluyor. Ancak 10 güne kadar sürekli kurdeşen çıkarmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

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