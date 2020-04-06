Koronavirüsün ilacı yaz mı?
Malezya, Singapur ve Hong Kong'da koronavirüs vaka sayısının nispeten düşük olması hava sıcaklığıyla mı ilgili? Böyleyse, havaların ısınması virüsün yayılma hızına etki eder mi? İşte yanıtı...
ABD'de yapılan bazı bilimsel araştırmalar, hava sıcaklığı ile koronavirüsün yayılma hızı arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. Sıcaklıkları bu dönemde 25 ile 27 derece arasında değişen Malezya, Singapur ve Hong Kong'da vaka sayısının nispeten düşük olması da buna bağlanıyor.
Peki bu ilişki Türkiye'de de geçerli olur mu? Yani havaların ısınması virüsün yayılma hızına etki eder mi? Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in konuyu sorduğu uzmanlar temkinli... Bilim Kurulu üyeleri ise esas olanın izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uymak olduğunu belirtiyor... İşte görüşler:
"HAZİRAN BAŞINDA GÖRECEĞİZ" Prof. Dr. Orhan Şen (Tibbi Meteorolog): Virüsün yayılma hızı ile hava sıcaklığı arasında ilişki kuran bazı araştırmalar var. Bu 'Hava sıcaklığı veya güneş ışığı virüsü öldürür, yok eder' demek değil tabii. Sadece yayılma hızıyla ilgili bir durum. Mesela salgın başladığından beri Malezya, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde sıcaklık ortalaması 25-27 derece civarında. İstatistikler yayılma hızının ve vaka sayısının düşük olduğunu gösteriyor. Bunun se bebiyle ilgili de çeşitli bilimsel açıklamalar var. Bunlardan biri UV ışınlarının bağışıklik sistemine etkisine dayandırıyor...
Yine bu konudaki araştırmalar virüsün 4-11 derece arasındaki sıcaklığı ideal olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Türkiye; Malezya ve diğer ülkelerdeki sıcaklık ortalamasına mayıs sonu, haziran başından itibaren kavuşacaktır. Virüsün yayılma hızına nasıl etki edeceğini o zaman göreceğiz. Herkesin hava sıcaklığı ne olursa olsun izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyması şart...