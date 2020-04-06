Koronavirüsün ilacı yaz mı?

"HAZİRAN BAŞINDA GÖRECEĞİZ" Prof. Dr. Orhan Şen (Tibbi Meteorolog): Virüsün yayılma hızı ile hava sıcaklığı arasında ilişki kuran bazı araştırmalar var. Bu 'Hava sıcaklığı veya güneş ışığı virüsü öldürür, yok eder' demek değil tabii. Sadece yayılma hızıyla ilgili bir durum. Mesela salgın başladığından beri Malezya, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde sıcaklık ortalaması 25-27 derece civarında. İstatistikler yayılma hızının ve vaka sayısının düşük olduğunu gösteriyor. Bunun se bebiyle ilgili de çeşitli bilimsel açıklamalar var. Bunlardan biri UV ışınlarının bağışıklik sistemine etkisine dayandırıyor...