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Koronavirüsün yıllarca geçmeyen 4 semptomu belli oldu

Koronavirüs salgınında sona yaklaşılırken birçok ülkede hayat normale dönmeye başladı. Koronavirüsün uzan vade etkileriyle ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza atan bilim insanları, koronavirüs geçiren kişilerde görülen 4 ana semptomu belirledi.

Koronavirüsün yıllarca geçmeyen 4 semptomu belli oldu - Resim: 1

Dünya, 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüse karşı uzun bir süredir amansız bir mücadele veriyor.

6 milyonun üzerinde hayata mal olan virüs milyarlarca doz aşı ve Omicron varyantının daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül olması nedeniyle tabiri caizse artık tünelin ucundaki ışığı görüyoruz.

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Koronavirüsün yıllarca geçmeyen 4 semptomu belli oldu - Resim: 2

Dünya virüsle vedalaşmaya hazırlanırken bilim insanlarından çok konuşulacak bir uyarı geldi.

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Koronavirüsün yıllarca geçmeyen 4 semptomu belli oldu - Resim: 3

Bilim insanları Koronavirüs geçiren kişilerde hala görülen 4 ana semptomu belirlemeyi başardı.

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Koronavirüsün yıllarca geçmeyen 4 semptomu belli oldu - Resim: 4

BU DÖRT SEMPTOMA DİKKAT

1200 hasta üzerinde incelemelerde bulunan bilim insanlarının çalışma kapsamında belirledikleri 4 semptom ise şöyle...

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