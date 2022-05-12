Koronavirüsün yıllarca geçmeyen 4 semptomu belli oldu

Dünya, 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüse karşı uzun bir süredir amansız bir mücadele veriyor.

6 milyonun üzerinde hayata mal olan virüs milyarlarca doz aşı ve Omicron varyantının daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül olması nedeniyle tabiri caizse artık tünelin ucundaki ışığı görüyoruz.