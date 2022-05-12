Koronavirüsün yıllarca geçmeyen 4 semptomu belli oldu
Koronavirüs salgınında sona yaklaşılırken birçok ülkede hayat normale dönmeye başladı. Koronavirüsün uzan vade etkileriyle ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza atan bilim insanları, koronavirüs geçiren kişilerde görülen 4 ana semptomu belirledi.
Dünya, 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüse karşı uzun bir süredir amansız bir mücadele veriyor.
6 milyonun üzerinde hayata mal olan virüs milyarlarca doz aşı ve Omicron varyantının daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül olması nedeniyle tabiri caizse artık tünelin ucundaki ışığı görüyoruz.
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Dünya virüsle vedalaşmaya hazırlanırken bilim insanlarından çok konuşulacak bir uyarı geldi.
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Bilim insanları Koronavirüs geçiren kişilerde hala görülen 4 ana semptomu belirlemeyi başardı.
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BU DÖRT SEMPTOMA DİKKAT
1200 hasta üzerinde incelemelerde bulunan bilim insanlarının çalışma kapsamında belirledikleri 4 semptom ise şöyle...
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