Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları
Mutfağımızın vazgeçilmez besini sarımsağın sağlığımıza birçok faydası bulunuyor. Özellikle kalbi korumasıyla bilinen sarımsağı Romalılar ve Çinliler tıpta ilaç yapımında kullanmışlardır. Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor.
Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda meydana gelen değişiklikler açıklandı.
Soğan sarımsak ve pırasa birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor.
Günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş: