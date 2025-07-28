Kuaför ve berberlerdeki ölümcül bulaşıcı hastalık tehdidi ortaya çıktı

Artuk, "Dünyada da ülkemizde de karaciğer nakline en sık neden olan sebepler arasında Hepatit B virüsü enfeksiyonu geliyor. Hepatit B virüsü, özellikle vücut sıvılarıyla, kan ve kan ürünleriyle ve bu kan ve kan ürünlerine bulaşmış cerrahi aletler, diş hekimlerinde, diğer ufak kesilerde, ortak jilet kullanımı, ev içi bulaşta keza aynı şekilde, ortak çatal-bıçak kullanımı bulaşa neden oluyor. Hepatit B bulaş yolunda en ilginci, temassız sporlarda ter nakliyle yani ter temasıyla bile bulaşabileceği söylenebiliyor. Bunun dışında cinsel yolla da bulaş mevcut. Son zamanlarda manikür, pedikür işlemleri, kuaförlerde, berberlerde makas, jilet; bunlara vücut sıvılarının bulaşması ve bu vücut sıvılarının duyarlı kişilerde cilt altına veya mukozaya temasıyla bulaş olabilirliği görülmekte. Bunun önüne geçebilmek açısından her kullanılan işlemden sonra bu aletlerin steril edilmesi önem arz ediyor" diye konuştu.