Kulak çubuğu sakın kullanmayın! İşte en güvenli kulak temizleme yöntemi

Kulakları sağlıklı tutmak için kulak kirinin çıkarılması gerekmese de birçok kişi tıkanıklıkları gidermek ve işitmelerini iyileştirmek için kulak kiri ile kendilerini temizlemeyi tercih eder.

Bununla birlikte, bu küçük plastik uçlar genellikle tam tersi bir etkiye sahip olabilir ve sonunda kulak kiri kulak kanalına daha derine itebilir, bu nedenle diğer, daha az müdahaleci ilaçların kullanılması önemlidir.