Kulak çubuğu sakın kullanmayın! İşte en güvenli kulak temizleme yöntemi
Kulak içerisinde biriken kirler için kulak çubuğu kullanıyorsanız büyük sorunlara sebep olabilirsiniz. Peki güvenli kulak temizliği nasıl yapılır? İşte bilmeniz gerekenler...
Kulak çubuğu ya da pamuklu çubuklar uzun süredir tıkalı ve kirli kulakları temizlemek için ilk başvurulacak araç olarak kullanılmaktadır. Ancak bu küçük plastik çubuklar kulak ve kulak içi temizliği yapmak yerine daha fazla zarar veriyor olabilir.
Tek kullanımlık plastik çubuklar yalnızca çevre için kötü olmakla kalmaz, aynı zamanda kulak kanalınızdaki kir ve kalıntıları gidermek için kullanıldıklarında yarardan çok zarar verebilirler. Peki bunun yerine ne kullanmalısınız? Bunlar nazik ve derin bir temizlik için kullanılabilecek bazı güvenli yollar var...
KULAK TEMİZLİĞİ İÇİN KULAK ÇUBUĞU KULLANMAMALISINIZ
Kulak kiri, kulaklarda kendi kendini temizleyen bir madde olarak işlev gören doğal olarak oluşan bir maddedir. Bu kalın ağdamsı kulak kiri zamanla bakterileri çeker. Çiğneme ve esneme gibi günlük hareketlerle kulaktan dışarı çıkabilir.
Kulakları sağlıklı tutmak için kulak kirinin çıkarılması gerekmese de birçok kişi tıkanıklıkları gidermek ve işitmelerini iyileştirmek için kulak kiri ile kendilerini temizlemeyi tercih eder.
Bununla birlikte, bu küçük plastik uçlar genellikle tam tersi bir etkiye sahip olabilir ve sonunda kulak kiri kulak kanalına daha derine itebilir, bu nedenle diğer, daha az müdahaleci ilaçların kullanılması önemlidir.