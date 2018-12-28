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  3. 28 Aralık 2018 23:05

Kur'an'da ve rivayetler geçen mucize besinler

Kur'an'da ve rivayetler geçen mucize besinler

Uzmanlar birçok besinin Kur'an-ı Kerim'de adının geçtiğini berlirtirken hangi konuda faydalı olduklarını da sıraları. İnsan vücuduna faydalarını sıralayan bilim insanları, söz konusu meyve ve sebzeleri tek tek anlattı. Diyetisyen Murat Topoğlu, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besin ve faydalarını anlattı.

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Kur'an'da ve rivayetler geçen mucize besinler

HURMA: Pankreasta ensülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. (Kuran'daki Meryem Suresi)

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Kur'an'da ve rivayetler geçen mucize besinler

Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar. (Meryem Suresi). Peygamber Efendimiz, "Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır başlı olur" diyor.

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Kur'an'da ve rivayetler geçen mucize besinler

Çünkü hurma Hz. Meryem'in loğusalığındaki yiyeceği idi. Şayet hurmadan daha iyi bir yiyecek olsaydı; Allah diğer meyveleri Meryem'e ikram ederdi.

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