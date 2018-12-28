Kur'an'da ve rivayetler geçen mucize besinler

Uzmanlar birçok besinin Kur'an-ı Kerim'de adının geçtiğini berlirtirken hangi konuda faydalı olduklarını da sıraları. İnsan vücuduna faydalarını sıralayan bilim insanları, söz konusu meyve ve sebzeleri tek tek anlattı. Diyetisyen Murat Topoğlu, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besin ve faydalarını anlattı.