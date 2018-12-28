Kur'an'da ve rivayetler geçen mucize besinler
Uzmanlar birçok besinin Kur'an-ı Kerim'de adının geçtiğini berlirtirken hangi konuda faydalı olduklarını da sıraları. İnsan vücuduna faydalarını sıralayan bilim insanları, söz konusu meyve ve sebzeleri tek tek anlattı. Diyetisyen Murat Topoğlu, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besin ve faydalarını anlattı.
HURMA: Pankreasta ensülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. (Kuran'daki Meryem Suresi)
Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar. (Meryem Suresi). Peygamber Efendimiz, "Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır başlı olur" diyor.